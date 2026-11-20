Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave dubrovačko-neretvanske u utorak, 17. studenoga, nešto prije podneva u Dubrovniku zatekli su 23-godišnjeg hrvatskog državljanina u nesvakidašnjoj situaciji.

Mladić je u ruci nosio kotač od vozila, a kada su mu policajci prišli, iznenada ga je odbacio i počeo bježati.

Njegov pokušaj bijega nije dugo trajao. Policijski službenici ubrzo su ga pronašli i uhitili, a pregled odbačenog kotača otkrio je razlog njegova ponašanja.

U kotaču pronašli više od pet kilograma marihuane

Očevidom je utvrđeno da se unutar kotača nalazi pet pakiranja marihuane, ukupne težine čak 5,256 kilograma.

Droga je uz potvrdu oduzeta, a policija je nastavila kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila njezino podrijetlo i namjenu.

Prema rezultatima istraživanja, 23-godišnjak je marihuanu nabavio s namjerom daljnje distribucije konzumentima na području Dubrovnika i okolice.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, protiv njega je podnesena kaznena prijava te je predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Sudac istrage odredio mu je istražni zatvor.

Otkriven i potencijalni kupac: Trebao preuzeti kilogram droge

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem policija je došla i do 22-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine.

Prema policijskim sumnjama, on je bio jedan od potencijalnih kupaca zaplijenjene marihuane, a trebao je kupiti jedan kilogram droge radi daljnje preprodaje.

Policijski službenici pretražili su apartman kojim se koristi u Dubrovniku te pronašli dodatnih 96,9 grama marihuane.

Pronađena droga također je oduzeta.

Od početka godine 655 zapljena droge

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske iznijeli su i podatke o rezultatima suzbijanja zlouporabe droga od početka godine.

U tom je razdoblju podneseno 60 kaznenih prijava protiv osoba za koje postoji osnova sumnje da su sudjelovale u nabavi, proizvodnji ili distribuciji droge.

Osim toga, policija je drogu zaplijenila od 655 osoba, dok su prekršajne prijave podnesene protiv ukupno 693 osobe.