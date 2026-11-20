Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina otvorila je Svjetsko prvenstvo u Kataru remijem protiv Senegala (1:1), a susret je obilježila i jedna neuobičajena situacija uz teren.

Izbornik Marijan Budimir pokazao je ljubičasti karton, potez koji je mogao iznenaditi gledatelje naviknute na žute i crvene kartone.

No, ljubičasti karton nema nikakve veze s disciplinskim kaznama za igrače. Njime trener može zatražiti pregled određene sudačke odluke.

Budimir tražio jedanaesterac, sudac ostao pri svojoj odluci

Sporna situacija dogodila se u drugom poluvremenu, pri rezultatu 1:1, kada je hrvatski nogometaš Jona Benkotić pao u kaznenom prostoru Senegala.

Budimir je smatrao da je postojao prekršaj za jedanaesterac pa je odlučio iskoristiti mogućnost videoprovjere.

Hrvatski izbornik predao je ljubičasti karton četvrtom sucu, čime je službeno zatražio pregled snimke.

Glavni sudac, Novozelanđanin Calvin Berg, pregledao je situaciju, ali nije pronašao razlog za promjenu prvotne odluke. Jedanaesterac nije dosuđen, a utakmica je nastavljena.

Što je zapravo ljubičasti karton?

Ljubičasti karton koristi se u sklopu sustava Football Video Support (FVS), koji je FIFA uvela kao jednostavniju alternativu klasičnoj VAR tehnologiji.

Najveća razlika je u tome što kod standardnog VAR-a posebni videosuci prate utakmicu i mogu upozoriti glavnog suca na potencijalnu pogrešku.

Kod FVS-a takvog sustava stalnog nadzora nema. Umjesto toga, trener ima pravo sam zatražiti pregled snimke kada smatra da je donesena pogrešna odluka.

Zahtjev se podnosi pokazivanjem ljubičastog kartona četvrtom sucu, nakon čega glavni sudac pregledava dostupne snimke i donosi konačnu odluku.

Koliko puta trener može pokazati ljubičasti karton?

Svaka momčad tijekom utakmice ima pravo na dva zahtjeva za videoprovjeru.

Ako se nakon pregleda snimke pokaže da je trener bio u pravu i sudac promijeni odluku u korist njegove momčadi, zahtjev se ne oduzima.

Međutim, ako sudac potvrdi prvotnu odluku, momčad gubi jedan od raspoloživih zahtjeva.

Upravo se to dogodilo Hrvatskoj protiv Senegala. Budimir je zatražio provjeru mogućeg jedanaesterca, ali sudac nije promijenio odluku.

Ne može se provjeravati baš svaka situacija

FVS se može koristiti samo za četiri vrste spornih situacija:

Je li pogodak regularan

Treba li dosuditi ili poništiti jedanaesterac

Postoje li razlozi za izravni crveni karton

Je li sudac karton pokazao pogrešnom igraču

Sustav se, primjerice, ne može koristiti za zasebnu provjeru drugog žutog kartona.

Zašto FIFA koristi takav sustav?

FVS je zamišljen kao pristupačnije rješenje za natjecanja na kojima nije moguće osigurati svu opremu i osoblje potrebno za klasični VAR.

Trenerima se tako daje mogućnost da upozore na potencijalno važnu pogrešku, dok konačna odluka i dalje ostaje u rukama glavnog suca.

Ljubičasti karton zato ne znači isključenje ni opomenu, nego zahtjev za dodatnu provjeru sudačke odluke.

Hrvatskoj u dvoboju protiv Senegala taj potez nije donio jedanaesterac, ali je gledateljima pokazao jednu od zanimljivijih novosti u suđenju na međunarodnim nogometnim natjecanjima.