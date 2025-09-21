Neobična poruka osvanula u splitskoj ulici: "Redarčići i slugančići, puno su vam krila naresla..."

Stanovnici splitske ulice jutros su ostali iznenađeni kada su primijetili neobičan prizor – ispod prometnog znaka zabrane parkiranja netko je postavio ručno ispisanu drvenu ploču s porukom koja jasno pokazuje nezadovoljstvo zbog, kako tvrdi autor, ilegalno postavljenog znaka.

Na ploči stoji poruka:

"Znak zabrane parkiranja postavljen je bez odobrenja prometne policije! Policija i Banovina je upoznata sa ovim zlodjelom. Uskoro će i sud! Redarčići i slugančići! Puno su vam krila naresla. Odlepršajte."