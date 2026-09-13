Neobična krađa: Provalio u škrinju sa sladoledima i odnio plijen vrijedan nekoliko stotina eura

U protekla 24 sata na području Policijske uprave zadarske evidentirane su jedna teška krađa i jedna krađa, izvijestila je policija.

Neobičan slučaj zabilježen je u subotu, 12. rujna, na zadarskom predjelu Crvene kuće. Nepoznati počinitelj provalio je u škrinju za sladolede u vlasništvu trgovačkog društva te iz nje otuđio više komada sladoleda.

Materijalna šteta procijenjena je na nekoliko stotina eura.

Druga krađa dogodila se na području Novog Bokanjca, i to u razdoblju od 10. do 12. rujna. Ondje je nepoznati počinitelj otuđio bicikl u vlasništvu 55-godišnje žene. Šteta je procijenjena na više od sto eura.

Policija protiv nepoznatih počinitelja podnosi kaznene prijave nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te provodi kriminalističke izvide kako bi ih pronašla.

Tijekom istog razdoblja na području PU zadarske evidentirane su i tri prometne nesreće, ali u njima nije bilo ozlijeđenih osoba.