Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata imali su tri intervencije, među kojima se posebno ističe nesvakidašnja intervencija u splitskoj bolnici. Osim skidanja prstena s prsta ruke, intervenirali su zbog požara električnog ormarića u stanu te piljenja stabla.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 19. studenoga u 6 sati do 20. studenoga u 6 sati pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su tri puta.

Prva intervencija zabilježena je u četvrtak u 16.21 na Šetalištu Ivana Meštrovića, gdje su vatrogasci obavljali tehničku intervenciju piljenja stabla. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Požar električnog ormarića u stanu

Nešto kasnije, u 18.29, vatrogasci su pozvani zbog požara električnog ormarića u stanu u Ulici Prvih hrvatskih redarstvenika u Splitu.

Na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca s jednim vozilom. U službenom izvješću nisu navedene informacije o eventualnoj materijalnoj šteti ni ozlijeđenim osobama.

Nesvakidašnja intervencija na Firulama

Posebno zanimljiva intervencija zabilježena je u 19.40 sati na Objedinjenom hitnom bolničkom prijmu KBC-a Split na Firulama.

Vatrogasci su ondje pozvani kako bi obavili tehničku intervenciju skidanja prstena s prsta ruke.

U intervenciji su sudjelovala dvojica vatrogasaca s jednim vozilom. Iz izvješća nije poznato zbog čega je bilo potrebno angažirati vatrogasce niti u kakvom je stanju bila osoba kojoj se prsten skidao.

Tako su splitski vatrogasci tijekom jedne večeri, uz uobičajene intervencije na terenu, imali i nešto drukčiji zadatak u splitskoj bolnici.