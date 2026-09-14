Neobična intervencija na Braču: Vatrogasci krenuli u spašavanje životinje

Vatrogasci DVD-a Primošten, koji sudjeluju u aktivnostima na otoku Braču, odradili su još jednu intervenciju, no ovoga puta nije bila riječ o gašenju požara, već o – spašavanju životinje. Kako su objavili uz fotografiju s terena, radilo se o tehničkoj intervenciji spašavanja životinje. Na fotografiji se vide trojica dobro raspoloženih vatrogasaca ispred vatrogasnog vozila, a jedan od njih u rukama drži spašenu životinju.

Sudeći prema njihovoj kratkoj poruci, cijela akcija završila je upravo onako kako su priželjkivali. "Uspješno prošla operacija", poručili su vatrogasci DVD-a Primošten.

Uz brojne zahtjevne zadatke koje vatrogasci posljednjih dana obavljaju na Braču, ova nesvakidašnja intervencija donijela je i jednu lijepu priču s terena – te još jednom pokazala da vatrogasci ne priskaču u pomoć samo ljudima i imovini, već i životinjama koje se nađu u nevolji.