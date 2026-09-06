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Neobičan zalazak sunca: Dim s požarišta obojio nebo u crvene tonove

Nestvarni prizori u Dalmaciji
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Još jedan vruć i stabilan dan obilježio je jug Hrvatske, a u dolini Neretve vrućina je bila još izraženija. Sunčano vrijeme i visoke temperature ponovno su pokazali da ljeto ne posustaje.

Dan je, međutim, obilježio i prizor koji nije prošao nezapaženo. Nad Dalmacijom se mogao primijetiti dim koji je stigao s požarišta u susjednoj Bosni i Hercegovini. Čestice u atmosferi posebno su došle do izražaja predvečer, kada je zalazak sunca bio nešto crveniji i intenzivniji nego inače.

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Prema trenutačnim vremenskim prilikama, pred nama su i dalje sunčani i vrlo topli dani. Stabilno vrijeme zadržat će se i u nastavku tjedna, dok se na konkretniju promjenu još treba pričekati.

Kada stiže osvježenje, hoće li biti kiše i kakav nas vremenski preokret očekuje, čitajte ujutro na Dalmaciji Danas. 

Pogledajte fotogaleriju.

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