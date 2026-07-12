Neobičan prizor na Ultri: Dijelili čudotvorne medaljice tisućama mladih

Dok je Ultra Europe u Split privukla desetke tisuća posjetitelja iz cijeloga svijeta, među festivalskom publikom našli su se i franjevci, časne sestre i članovi Frame.

Iz Samostana sv. Ante objavili su kako su njihova braća franjevci, sestre Ančele i framaši tijekom festivala bili dostupni mladima za razgovor, molitvu i ispovijed.



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Tom su prilikom dijelili i čudotvorne medaljice te, kako su istaknuli u objavi na društvenim mrežama, "naviještali radosnu vijest tisućama mladih iz cijeloga svijeta".

Riječ je o evangelizacijskoj inicijativi koja se i ranijih godina mogla vidjeti tijekom velikih glazbenih festivala, kada vjernici izlaze među mlade kako bi ponudili razgovor, duhovnu potporu i molitvu svima koji to žele.



