Neobičan prizor na autobusnoj stanici u Splitu: Netko ostavio hrpu knjiga i kratku poruku

Prolaznike na autobusnoj stanici na Meštrovićevom šetalištu danas je dočekao nesvakidašnji prizor. Na klupi je ostavljena hrpa knjiga, a uz njih i kratka poruka na engleskom jeziku: "Summer reading".

Nije sasvim jasno kako su se knjige ondje našle. Jesu li ih njihovi vlasnici namjerno ostavili u nadi da će pronaći nove čitatelje ili ih je netko jednostavno zaboravio, teško je reći.

Ipak, sudeći prema poruci, čini se da je riječ o svojevrsnoj gesti dijeljenja knjiga. Umjesto da skupljaju prašinu na polici ili završe u otpadu, trebale bi pronaći novi dom i nekoga tko će ih ponijeti na plažu ili ponijeti sa sobom na godišnji odmor.

Ako se ovih dana nađete na Meštrovićevom šetalištu i tražite štivo za ljetne dane, možda vas ondje čeka baš knjiga koju ćete poželjeti pročitati.