Neobičan prizor kod suhozida privukao pažnju policije: Mladić završio u pritvoru

Neobična scena u Pirovcu privukla je pozornost policijskih službenika, a završila je uhićenjem 24-godišnjaka i zapljenom MDMA-a i ketamina.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, policijski službenici Odjela kriminaliteta droga u petak, 28. kolovoza, u poslijepodnevnim satima provodili su mjere usmjerene na sprječavanje, otkrivanje i procesuiranje kaznenih djela i prekršaja povezanih sa zlouporabom droga.

Tom prilikom uočili su automobil zagrebačkih registracijskih oznaka, pored kojeg se nalazio muškarac čije im je ponašanje bilo sumnjivo.

Vrećice ostavljao uz suhozid

Prema navodima policije, muškarac je upravo u trenutku kada su ga policajci uočili pored suhozida odlagao PVC vrećice sa sumnjivim sadržajem.

Uhićen je i doveden u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje. Kod njega je pronađen i oduzet veći iznos novca.

Očevidom na mjestu događaja policija je izuzela dvije PVC vrećice u kojima se nalazilo ukupno 98 tableta MDMA-a te još jednu vrećicu sa 124 grama ketamina bruto težine.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 24-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.