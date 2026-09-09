Neobičan "lopov" kod Splita: Jastreb upao u kokošinjac i usmrtio koku, ukućani ga uhvatili

Jedna obitelj iz okolice Splita tijekom utorka doživjela je poprilično neobičan susret – i to ni manje ni više nego u vlastitom kokošinjcu.

Identitet obitelji poznat je redakciji Dalmacije Danas.

– Sjedili smo u kući kada smo odjednom čuli zvukove koji su dolazili iz kokošinjca koji imamo iza kuće. Koke su bile strašno uznemirene i odmah smo znali da se nešto događa. Pomislili smo da je lisica, lasica ili neka druga životinja ušla među njih – ispričao nam je čitatelj.

Kada su izišli iz kuće i stigli do kokošinjca, imali su što vidjeti.

– Ptica grabljivica usmrtila je jednu koku – kaže nam.

Jedan od ukućana zaletio se prema grabljivici i uspio je uhvatiti.

Snimku neobičnog susreta pregledao je i lokalni ornitolog koji nam je potvrdio da je riječ o jastrebu, kojem ovakav izbor plijena nije nešto nepoznato.

Gladni jastreb ovoga puta ipak nije stigao uživati u svom plijenu. Ukućani su ga iznijeli u dvorište, a nakon kraćeg vremena pustili su ga natrag u prirodu.

Ptica je bila zdrava i nije bila ozlijeđena te je nakon puštanja odletjela.

Jastreb je iznimno sposoban lovac

Jastrebovi su snažne i vrlo okretne grabljivice kojima su među prirodnim plijenom različite ptice i manji sisavci, a poznati su i slučajevi u kojima im plijen postane domaća perad.

Napadi grabljivica posebno su mogući kada je perad na otvorenom i lako dostupna iz zraka. Jedna od najučinkovitijih mjera zaštite kokoši je natkrivanje vanjskog prostora čvrstom mrežom ili zaštitnom mrežom koja pticama grabljivicama onemogućava ulazak.

U ovom neobičnom susretu na kraju je dobro prošao i jastreb, a ukućani nisu pretrpjeli nikakve ozljede.

Jedina žrtva cijele priče bila je – koka.