Neobičan kraj priče koja je uznemirila stanare u Jobovoj ulici u Splitu: Sporni prozor na neboderu "nestao" preko noći

Prozor koji je proteklih dana izazvao nevjericu među stanarima nebodera u Jobovoj 3 na splitskom Spinutu više se ne vidi na pročelju zgrade. Nakon što je Dalmacija Danas objavila priču o otvoru koji je, prema tvrdnjama stanara, izveden bez njihova znanja i potrebnih suglasnosti, stigla je nova fotografija – sporni prozor sada je zatvoren.

Na fotografiji se vidi pročelje nebodera na kojem su još uvijek postavljene skele, dok je mjesto na kojem se nalazio prozor prekriveno i vizualno vraćeno u ravninu ostatka fasade.

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Stanari nisu mogli vjerovati što vide

Podsjetimo, fotografija neobičnog zahvata na pročelju proširila se među stanarima i društvenim mrežama, posebice u Facebook grupi "Svi mi iz Spinuta". Stanari su tvrdili da je otvor na višem katu probijen bez njihova znanja, zbog čega su uslijedile brojne reakcije.

"Ma je li moguće?" i "Ja odbijam vjerovati da je ovo istina", samo su neki od komentara kojima su stanari reagirali na prizor. Jedan od njih ironično je komentirao i trajanje radova riječima: "Usput i novu sezonu štemanja. I to kakvog štemanja."

Iako je prozor šira javnost primijetila tek tijekom obnove pročelja, prema informacijama iz prvog članka, nije nastao tijekom aktualnih radova, nego se na tom mjestu nalazio već nekoliko godina.

Nakon objave otvor ipak zatvoren

Sada je, svega nekoliko dana nakon objave članka Dalmacije Danas, uslijedio neočekivan obrat. Otvor na pročelju više nije vidljiv, a mjesto na kojem se nalazio sporni prozor zatvoreno je.

Za sada nije poznato tko je naložio zatvaranje prozora, je li zahvat izveden nakon reakcije stanara i objave u medijima te je li u cijeli slučaj uključeno neko od nadležnih tijela. Međutim, najnovija fotografija jasno pokazuje da stanje na fasadi više nije isto.

Prema Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada, pročelja, uključujući prozore i vrata, smatraju se zajedničkim dijelovima zgrade ako suvlasnici međuvlasničkim ugovorom nisu drukčije odredili. Zamjenski elementi moraju biti usklađeni s izvornim geometrijskim odnosima i bojom, dok svi građevinski zahvati moraju biti izvedeni u skladu s propisima o gradnji i prostornom uređenju.

U slučaju da se utvrdi kako je riječ o nedopuštenom zahvatu na pročelju, propisane kazne za suvlasnike fizičke osobe mogu iznositi od 1.000 do 5.500 eura. Ako bi se utvrdilo da je riječ o rekonstrukciji izvedenoj bez potrebne dozvole, kazne prema Zakonu o gradnji mogu biti i znatno više.

Neboder već bio u središtu pozornosti

Riječ je o zgradi koja je javnosti poznata i zbog ozbiljnog incidenta iz srpnja 2024. godine, kada se s nebodera odlomio komad betona te pao na balkon i obližnje parkiralište. Nitko tada nije ozlijeđen, no događaj je izazvao veliku zabrinutost stanara i ponovno otvorio pitanje sigurnosti i održavanja zgrade.