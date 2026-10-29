Neobičan incident na Mostinama: Kamion zakačio kamen, iz spremnika počelo curiti gorivo

Na predjelu Mostine u Splitu večeras je došlo do prometnog incidenta u kojem je oštećen spremnik goriva teretnog vozila, zbog čega je gorivo iscurilo na prometnicu.

Kako doznajemo od splitske policije, incident se dogodio oko 19 sati, kada je vozač teretnog vozila prilikom prolaska vijaduktom zakačio kamen uz rub prometnice. Pritom je došlo do oštećenja spremnika i istjecanja goriva.

Na terenu vatrogasci, policija i Hrvatske ceste

Na mjesto događaja izašli su djelatnici Hrvatskih cesta, vatrogasci i policijski službenici, koji rade na sanaciji posljedica incidenta.

Prema informacijama splitske policije, nema opasnosti za građane.

Policijski očevid je u tijeku.