Neobičan hit u Dalmaciji: Srednjoškolci masovno kupuju i uzgajaju magarce

U Sukošanu kraj Zadra u zadnje je dvije godine "eksplodirao" uzgoj magaraca. Možda ova vijest i ne bi bila toliko važna da "uzgajivači" nisu uglavnom djeca, odnosno srednjoškolci. Istražili smo što je to toliko fasciniralo mlade Sukošance da se upuste u uzgoj magaraca, piše HRT.

Biba je prava "princeza", ljepotica sa samo petnaestak dana. Ima samo dva zubića, i veće prava zvijezda koja pozira za fotografije.

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Gabriel Keran je, pak, najmlađi vlasnik. Ima deset godina. Dok drugi štede novac za mobitele i tablete, on je odlučio kupiti Bepa.

- Kad mi je bila pričest dobio sam puno eura i tako sam odlučio da ću ga kupiti, kaže Gabriel koji je Bepa platio 500 eura.

Ante Pavić je, primjerice, lud za svojim Grgom, a tovare uzgaja jer ih, kako kaže, voli.

Je li potrebno drukčije objašnjenje? Momci kažu da magarci baš i nisu poslušni, ali Grga im je pobio teoriju poslušavši kad ga je Ante pozvao.

Kod životinja nema glume - kad voli, to je najiskrenije što postoji. Kao i Jakov Jukić i njegov Vihor - ljubav na prvi pogled. No, Vihor voli grickati:

- To samo malo od dragosti hoće, njuškom malo, objašnjava Jakov.

Što se to dogodilo u Sukošanu da su svi mladi poludjeli za magarčićima?

- Dogodilo se to da smo osnovali udrugu, malo potaknuli ljude u sudjelovanje u događanjima koje organiziramo tijekom ljeta. I dogodilo se to da su djeca i mladići počeli kupovati magarce, napominje tajnik udruge Poprug iz Sukošana Stjepan Dević.

Predsjednik udruge Ante Pavić ističe da se radi cijele godine:

- Voze sijeno i slamu, kad god ih zovneš bilo gdje, dolaze, što god se radi o tovaru, oni su tu. Evo sad kupujemo, idemo opet dva kupiti, vide dečki kako drugi i evo to je krenulo, ne može to više nitko zaustaviti, zaključuje Ante.