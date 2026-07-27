Nemojte da vas iznenadi, za koji sat će dijelovi Splita i Solina ostati bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio potrošača u Splitu u ponedjelaj i utorak će privremeno biti bez električne energije. Prekidi su najavljeni na više lokacija, a trajat će od jednog do četiri sata, ovisno o ulici.
PONEDJELJAK, 27.7.
Mjesto: Split
Ulica: Put Duilova 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 8B, 10, 10A i 10B.
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Kučine / Solin
Ulica: Podine 1 - 19, i 2 - 22.
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
UTORAK, 28.7.
Mjesto: Split
Ulica: Pojišanska 30, 32, 34 i 36. Gupčeva 11 i 11A. Maslina 22 i 24. Rendićeva 15 i 17. Fra Bonina 11.
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
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