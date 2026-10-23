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Nemojte da vam kiša u subotu pokvari planove: Doznajte detaljnu vikend prognozu vremena

U subotu jugo, a u nedjelju stiže bura. Ako niste obrali masline, oduševit će vas što slijedi od nedjelje
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Iako četvrtak nije bio tako kišovit kao srijede, lokalno je bilo obilnijih pljuskova. Prema Crometeo mreži postaja Blato na Cetini dobilo je čak 54 nove litre po kvadratnom metru. U nekim dijelovima Dalmatinske zagore bilo je i tuče. Ipak, vjetar se u odnosu na srijedu gotovo potpuno smirio. Najviše dnevne temperature zraka bile su većinom od 17 do 22°C.

Zanimljiv je i pogled na oborine u dosadašnjem tijeku listopada. U mnogim područjima konačno je gotova dugotrajna suša.

Do 23. listopada u dijelovima Dalmacije pale su iznimno velike količine kiše, pri čemu su brojne meteorološke postaje zabilježile više od 100 litara po četvornom metru. Najviše oborina izmjereno je u dijelovima srednje Dalmacije i njezina zaleđa, gdje su pojedine postaje zabilježile ido čak 180 litara, dok su na širem splitskom području količine uglavnom iznosile od 70 do 160 litara, lokalno i više. U Dalmatinskoj zagori također su zabilježene velike razlike, s vrijednostima od pedesetak do gotovo 200 litara po četvornom metru. Na otocima je kiša bila vrlo neujednačena: na Braču i Hvaru uglavnom je palo između 80 i 105 litara, na Korčuli lokalno više od 140 litara, dok je Vis imao znatno manje oborina. Riječ je o vrlo obilnom kišnom razdoblju tijekom kojeg su pojedine lokacije primile količine oborina usporedive s dvostrukim mjesečnim prosjekom.

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Petak donosi potpuno stabilizaciju vremena, a već u subotu stiže nova kiša. No ona će biti kratkog vijeka. Već u nedjelju vraća se suho vrijeme, a ako su vam kojim slučajem dosadile kiše jesenje, imamo dobre vijesti. Nakon subote na vidiku nema oborine dugi niz dana, mogući više od deset...

Dok će u subotu ponovno ojužiti, od nedjelje će dominirati bura.

Danas nas očekuje pretežno sunčano i suho vrijeme. Ujutro će puhati slaba bura, danju slab jugozapadnjak i zapadnjak. Navečer na moru sjevernog i dijela srednjeg Jadrana slabo do umjereno jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka od 3 do 8°C u Dalmatinskoj zagori, od 9 do 14°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 17 do 22°C.

U subotu od jutra promjenjivije, a kiša će sa sjevernog dijela danju postupno ići prema jugu Dalmacije. Kiša će prvo prestati u sjevernoj Dalmaciji. Zapuhat će umjereno, ponegdje na moru prolazno pojačano do jako jugo. Popodne u okretanju na tramontanu, potom i buru. Jutro malo toplije, danju većinom od 16 do 22°C.

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Prognozirane oborine u subotu (MeteoAdriatic)
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Prognozirani udari vjetra u subotu predvečer (MeteoAdriatic)

U nedjelju u većini predjela djelomično sunčano i suho. Ujutro će još samo u južnoj Dalmaciji, osobito na moru, još ponegdje biti slabih pljuskova ili kiše. U početku će puhati umjerena, ponegdje i pojačana tramontana i bura, danju će oslabiti. Najviše dnevne temperature većinom od 17 do 22°C.

Bura će u ponedjeljak prolazno ojačati, no temperature će ostati slične kao u nedjelju. Od utorka do kraja tjedna suho s hladnijim jutrima i toplim danima.

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