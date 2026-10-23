Nemojte da vam kiša u subotu pokvari planove: Doznajte detaljnu vikend prognozu vremena

Iako četvrtak nije bio tako kišovit kao srijede, lokalno je bilo obilnijih pljuskova. Prema Crometeo mreži postaja Blato na Cetini dobilo je čak 54 nove litre po kvadratnom metru. U nekim dijelovima Dalmatinske zagore bilo je i tuče. Ipak, vjetar se u odnosu na srijedu gotovo potpuno smirio. Najviše dnevne temperature zraka bile su većinom od 17 do 22°C.

Zanimljiv je i pogled na oborine u dosadašnjem tijeku listopada. U mnogim područjima konačno je gotova dugotrajna suša.

Do 23. listopada u dijelovima Dalmacije pale su iznimno velike količine kiše, pri čemu su brojne meteorološke postaje zabilježile više od 100 litara po četvornom metru. Najviše oborina izmjereno je u dijelovima srednje Dalmacije i njezina zaleđa, gdje su pojedine postaje zabilježile ido čak 180 litara, dok su na širem splitskom području količine uglavnom iznosile od 70 do 160 litara, lokalno i više. U Dalmatinskoj zagori također su zabilježene velike razlike, s vrijednostima od pedesetak do gotovo 200 litara po četvornom metru. Na otocima je kiša bila vrlo neujednačena: na Braču i Hvaru uglavnom je palo između 80 i 105 litara, na Korčuli lokalno više od 140 litara, dok je Vis imao znatno manje oborina. Riječ je o vrlo obilnom kišnom razdoblju tijekom kojeg su pojedine lokacije primile količine oborina usporedive s dvostrukim mjesečnim prosjekom.

Petak donosi potpuno stabilizaciju vremena, a već u subotu stiže nova kiša. No ona će biti kratkog vijeka. Već u nedjelju vraća se suho vrijeme, a ako su vam kojim slučajem dosadile kiše jesenje, imamo dobre vijesti. Nakon subote na vidiku nema oborine dugi niz dana, mogući više od deset...

Dok će u subotu ponovno ojužiti, od nedjelje će dominirati bura.

Danas nas očekuje pretežno sunčano i suho vrijeme. Ujutro će puhati slaba bura, danju slab jugozapadnjak i zapadnjak. Navečer na moru sjevernog i dijela srednjeg Jadrana slabo do umjereno jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka od 3 do 8°C u Dalmatinskoj zagori, od 9 do 14°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 17 do 22°C.

U subotu od jutra promjenjivije, a kiša će sa sjevernog dijela danju postupno ići prema jugu Dalmacije. Kiša će prvo prestati u sjevernoj Dalmaciji. Zapuhat će umjereno, ponegdje na moru prolazno pojačano do jako jugo. Popodne u okretanju na tramontanu, potom i buru. Jutro malo toplije, danju većinom od 16 do 22°C.

U nedjelju u većini predjela djelomično sunčano i suho. Ujutro će još samo u južnoj Dalmaciji, osobito na moru, još ponegdje biti slabih pljuskova ili kiše. U početku će puhati umjerena, ponegdje i pojačana tramontana i bura, danju će oslabiti. Najviše dnevne temperature većinom od 17 do 22°C.

Bura će u ponedjeljak prolazno ojačati, no temperature će ostati slične kao u nedjelju. Od utorka do kraja tjedna suho s hladnijim jutrima i toplim danima.