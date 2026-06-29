NEMILA SCENA U SPLITU Muškarac s prozora bacao predmete, oštetio vozila pa završio u zatvoru

U nedjelju, 28. lipnja 2026. godine, oko 1:20 sati, policijski službenici zaprimili su dojavu o neobičnom i opasnom događaju u Odeskoj ulici u Splitu. Prema informacijama policije, muškarac se nalazio na prozoru stana u zgradi te je s njega na tlo bacao različite predmete.
Na tlu pronađeno staklo i kanta boje
Policijski službenici odmah su obišli navedeno područje te su na mjestu događaja uočili veću količinu razbijenog stakla, kao i odbačenu kantu boje. Tijekom postupanja utvrđeno je da je u incidentu oštećeno jedno vozilo, na kojem je razbijeno plastično kućište svjetla. Osim toga, još su dva vozila poprskana bojom iz kantice.
Na mjestu događaja obavljen je očevid, a nad muškarcem je provedeno kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog postupanja, u žurnom je postupku odveden na sud. Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je opisanim ponašanjem počinio prekršaje iz članka 6. i članka 29. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Određeno mu pet dana zadržavanja
Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od pet dana. Vlasnik oštećenog vozila upoznat je s mogućnošću podnošenja prijedloga za pokretanje kaznenog postupka zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari.