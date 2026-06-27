Nemila scena u Kaštelima! Čitatelj tvrdi: "Udario je BMW straga, nije htio stati pa ga je vozač pokušao zaustaviti"

U Kaštelima se danas dogodila nemila i pomalo uznemirujuća prometna scena koju nam je otkrio čitatelj Dalmacije Danas.

Prema njegovim riječima, sve se dogodilo na prometnici u Kaštelima, preko puta restorana Ino. Na fotografijama koje nam je poslao vidi se zaustavljanje vozila u prometu, a čitatelj tvrdi da je svemu prethodio udarac jednog automobila u drugi.

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"Nije htio ostati, nego pobjeći"

Kako nam je ispričao čitatelj, sivo vozilo navodno je udarilo BMW straga, nakon čega vozač sivog automobila, prema njegovim tvrdnjama, nije htio ostati na mjestu događaja.

"Ovaj u sivom udario je BMW straga i nije htio ostati, nego pobjeći. Onda ga je vozač BMW-a pokušao zaustaviti", ispričao nam je čitatelj.

Vozač pokušao spriječiti odlazak?

Na fotografijama se vidi muškarac u blizini sivog vozila, dok se u neposrednoj blizini nalazi i crni BMW. Scena se odvijala usred prometa, što je dodatno izazvalo pozornost ostalih vozača.