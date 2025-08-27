Close Menu

Nemate još puno vremena, uskoro će nekoliko splitskih ulica ostati bez struje. 'Elektrodalmacija' najavila radove i u Zagori

Evo detalja

HEP javlja da će tijekom srijede dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova i zamjene brojila.

Šolta

Ulica: Donja Krušica

Vrijeme: 08:00 - 16:00

Split

Ulica: Zrinsko Frankopanska;30,32,34

Vrijeme: 08:30 - 14:00

Ulica: Zrinsko-Frankopanska-64

16:00 - 19:00

Radovi: planirani

Ulica: Poljička cesta-39

Vrijeme: 08:00 - 11:00

Mjesto: Split

Ulica: Put Skalica;2,4,6,8,10

Vrijeme: 08:30 - 14:00

Lećevica

Ulica: Kladnjice,Divojevići,Čvrljevo

Vrijeme: 09:00 - 13:00

Omiš

Mjesto: Smolonje

Ulica: predio Stanići

Vrijeme: 08:30 - 12:00

Sinj

Naselja: Put Ruduše, Čemer, Radošić gornji, Lučane (Đipalo Ban, Novo naselje)

Vrijeme: 08:00 - 08:30

Vedrine

Ulica: Šušnjare

Vrijeme: 08:30 - 14:30

 

