Nemate još puno vremena, uskoro će nekoliko splitskih ulica ostati bez struje. 'Elektrodalmacija' najavila radove i u Zagori

HEP javlja da će tijekom srijede dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova i zamjene brojila.
Šolta
Ulica: Donja Krušica
Vrijeme: 08:00 - 16:00
Split
Ulica: Zrinsko Frankopanska;30,32,34
Vrijeme: 08:30 - 14:00
Ulica: Zrinsko-Frankopanska-64
16:00 - 19:00
Radovi: planirani
Ulica: Poljička cesta-39
Vrijeme: 08:00 - 11:00
Mjesto: Split
Ulica: Put Skalica;2,4,6,8,10
Vrijeme: 08:30 - 14:00
Lećevica
Ulica: Kladnjice,Divojevići,Čvrljevo
Vrijeme: 09:00 - 13:00
Omiš
Mjesto: Smolonje
Ulica: predio Stanići
Vrijeme: 08:30 - 12:00
Sinj
Naselja: Put Ruduše, Čemer, Radošić gornji, Lučane (Đipalo Ban, Novo naselje)
Vrijeme: 08:00 - 08:30
Vedrine
Ulica: Šušnjare
Vrijeme: 08:30 - 14:30
