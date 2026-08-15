NEMA PREDAHA ZA VATROGASCE U Kaštelima usred noći buknula dva požara, stotine ljudi još saniraju požarišta u Dalmaciji

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije iza sebe imaju još jedna iznimno zahtjevna 24 sata. Dok se nastavlja sanacija velikih požarišta kod Lokve Rogoznice i Pučišća na Braču, tijekom noći na subotu izbila su još dva požara otvorenog prostora na području Kaštela, a vatrogasci su intervenirali i na više drugih lokacija diljem županije.

Posebno je burno bilo iza ponoći u Kaštel Starom i Kaštel Novom, gdje su dva požara izbila u razmaku od samo 13 minuta.

U Kaštel Starom, na području Malačke, požar otvorenog prostora dojavljen je u 00:47 sati. Lokaliziran je u 1:30, a izgorjelo je oko 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja. U intervenciji su sudjelovali DVD Kaštela i DVD Mladost s ukupno četiri vozila i 12 vatrogasaca. Požar je potpuno ugašen u 2:48 sati.

Gotovo istodobno, u 1 sat, buknuo je požar na području Rudina u Kaštel Novom. Na teren su odmah upućena sva vatrogasna društva s kaštelanskog operativnog područja. I taj je požar lokaliziran u 1:30 sati, nakon što je zahvatio oko 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja.

Na Rudinama su intervenirali DVD Gomilica, DVD Mladost, DVD Kaštela, JVP Trogir i DVD Solin. Požar je ugašen u 2:33 sata.

Istodobno se nastavlja golem posao na saniranju najvećih požarišta prethodnih dana.

Kod Lokve Rogoznice, gdje je požar otvorenog prostora izbio 13. kolovoza u 20:15 sati, tijekom petka bile su angažirane iznimno velike vatrogasne snage iz Splitsko-dalmatinske županije, ali i drugih dijelova Hrvatske.

U gašenju su sudjelovale snage s operativnih područja Omiša, Splita, Makarske, Kaštela, Solina, Trogira i Imotskog, kao i vatrogasci iz Šibenika, Zadra i Dubrovnika. Tijekom 14. kolovoza stigla su i velika pojačanja s kontinenta – iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije te iz Zagreba.

U 10:45 sati na požarištu su bila čak 83 vatrogasna vozila i 253 vatrogasca.

Iz zraka su pomagali četiri kanadera i dva Air Tractora FireBoss, a prema vatrogasnom izvješću opožarena površina procijenjena je na oko 1000 hektara.

Tijekom noći na sanaciji požarišta ostalo je 30 vozila i 90 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije i izvanredne dislokacije s kontinenta.

Nastavlja se i sanacija velikog požara kod Pučišća na Braču, koji je izbio 13. kolovoza u 2:27 sati i zahvatio borovu šumu i nisko raslinje.

U najintenzivnijoj fazi gašenja na terenu je bilo 111 vatrogasaca s 35 vozila, uz četiri kanadera i dva Air Tractora. Izgorjelo je približno 250 hektara borove šume i raslinja.

Požar je lokaliziran, nakon čega je počelo postupno povlačenje dijela vatrogasnih snaga. Tijekom petka na sanaciji je u jednom trenutku ostalo 60 vatrogasaca sa 16 vozila, dok su tijekom noći na požarištu ostali vatrogasci DVD-ova Pučišća, Supetar i Selca.

Vatrogasci su u petak intervenirali i kod Trolokvi, u zaseoku Jadrići, gdje je u 10:55 sati izbio požar otvorenog prostora. U njegovu gašenju sudjelovao je 31 vatrogasac s 11 vozila, kao i jedan kanader i jedan Air Tractor FireBoss.

Izgorjelo je oko 25 hektara trave i raslinja, a požar je lokaliziran u 14:15 sati. Tijekom noći na požarištu je ostala dežurati posada DVD-a Zagora.

U Kaštel Lukšiću vatrogasci su imali i tehničku intervenciju pružanja pomoći hitnoj medicinskoj službi.

Posla je bilo i splitskim vatrogascima. JVP Split ujutro je pružao ispomoć u gašenju na omiškom području, a navečer je osiguravao predstavu Splitskog ljeta na Sustipanu.

U 00:19 sati JVP Split i DVD Split intervenirali su i zbog požara smeća na ulazu u ugostiteljski objekt u Zrinsko-frankopanskoj ulici.

Iza vatrogasaca je tako još jedan dan obilježen nizom intervencija, dok deseci vatrogasaca i dalje ostaju na velikim požarištima kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre.