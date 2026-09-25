Nema odmora za vizionare: Od krize medija i financijskih tajni do učionica budućnosti

Weekend.19 danas je preuzeo Rovinj. Nakon što se jučer održao premijerni Health.Weekend, petak je donio puni program u Staroj tvornici duhana Rovinj i Grand Park Hotelu. Drugi dan najuzbudljivijeg regionalnog festivala u Rovinju donio je odgovore na goruća pitanja, od borbe protiv senzacionalizma u novinarstvu i digitalne transformacije uprave do novih tehnologija i vještina budućnosti. Na više pozornica tijekom dana izmjenjivali su se razgovori o industrijama koje oblikuju svakodnevicu, ali i priče iza kompanija i ljudi koje već dobro poznajemo.

Vijesti koje ne želimo čuti i novinarstvo koje traži više

Kako u eri borbe za svaki klik i reakciju vratiti povjerenje publike u medije? Na panelu „Nisu samo loše vijesti – vijesti!“ odgovor je ponudio Ulrik Haagerup, danski novinar i osnivač Instituta za konstruktivno novinarstvo, koji je upozorio da stvarnost često nije toliko loša koliko je doživljavamo kroz medije. Govoreći o konstruktivnom novinarstvu, naglasio je da ono ne znači uljepšavanje stvarnosti ni izbjegavanje problema: „Konstruktivno novinarstvo nije politika. Nije aktivizam. Ne možete biti konstruktivni ako prije toga nemate dobro dokumentiran problem.“

Na panelu „Ništa mi neće ovi dan pokvarit! – Zašto bježimo od vijesti?“ prof. dr. sc. Marijana Grbeša Zenzerović, profesorica na Fakultetu političkih znanosti, i prof. dr. sc. Ivan Burić, sociolog na Fakultetu hrvatskih studija, uz moderiranje Roberta Tomljenovića, zamjenika predsjednika Vijeća za medije, razgovarali su o sve izraženijem izbjegavanju vijesti. Prema podacima Reutersova instituta predstavljenima na panelu, vijesti izbjegava 63 posto građana Hrvatske. Kao neke od razloga naveli su tjeskobu koju izazivaju negativne vijesti, nepovjerenje prema senzacionalističkim i clickbait naslovima te dojam da je kvaliteta novinarskog rada oslabila. „Vijesti namjerno traže negativno u svakoj priči, čak i ako ona ima i pozitivne aspekte. To je ključni problem“, istaknula je Grbeša Zenzerović te dodala kako građani sve lakše prepoznaju preuveličavanje i nesrazmjer između naslova i stvarnog sadržaja članka. Takve prakse više ne privlače publiku, već izazivaju odbojnost i dodatno narušavaju vjerodostojnost medija.

Predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi u inspirativnom je razgovoru s radijskim voditeljem Danielom Bilićem istaknuo kako je „muzika najveća sila u ovom kozmosu“, otkrivši publici svoju cjeloživotnu strast prema glazbi koja ga, uz poslovne uspjehe, prati još od djetinjstva. Kroz razgovor o bogatom glazbenom nasljeđu naglasio je da više voli funkcionirati u bendovima nego kao „solo artist“, dok je u raspravi o suvremenim temama i utjecaju umjetne inteligencije na autorstvo zaključio kako će se granice ljudskog stvaralaštva i tehnologije u budućnosti neminovno ispreplitati.

U novoj Kupoli priče iza kompanija koje svi znamo

Jedna od novosti ovogodišnjeg Finance.Weekenda je Kupola, nova dvorana koja donosi velike priče iza kompanija koje svi znamo. Kroz format „ŠTO ZAPRAVO RADI…?“ publika je mogla zaviriti iza kulisa poslovanja kompanija koje su već dio svakodnevice.

Matko Maravić, izvršni direktor InterCapitala, približio je publici svijet investicijskog bankarstva, daleko od slike o „vukovima s Wall Streeta“ koji viču po uredima. Govorio je o poslu koji se u velikoj mjeri temelji na analizi, kreativnosti, stručnosti i prepoznavanju trendova godinama unaprijed. Iako se mnogi i dalje oslanjaju na klasičnu štednju, Maravić je istaknuo važnost tržišta kapitala i dugoročnog planiranja, naglašavajući da iza financijskih grafikona uvijek stoje ljudi, ideje i odluke koje pokreću gospodarstvo.

Izabel Jelenić, suosnivač i tehnološki direktor Infobipa, objasnio je kako Infobip povezuje kompanije s njihovim korisnicima kroz različite komunikacijske kanale – od SMS-a do novih tehnologija. Govorio je i o RCS-u, bogatijem nasljedniku SMS-a, te o umjetnoj inteligenciji koju Infobip vidi kao važan dio budućnosti komunikacije. „Volimo reći da smo svojevrsna komunikacijska kralježnica, upravo zato što omogućavamo biznisima da komuniciraju sa svojim korisnicima“, rekao je Jelenić.

Od diplome do beskraja svemira

Na prvom panelu premijernog Education.Weekenda Korado Korlević u razgovoru s prof. dr. sc. Božom Skokom govorio je o budućnosti, umjetnoj inteligenciji i obrazovanju, istaknuvši kreativnost, kritičko mišljenje i ljudskost kao ključne vrijednosti novog vremena. „Povijest pokazuje da su i u razdobljima kriza postojale zajednice koje su birale odgovornost, etičnost i težnju boljem. Pitanje je možemo li ih danas prepoznati i odlučiti ulagati upravo u njih?“, poručio je.

Ljudi, vodstvo i tehnologija u doba AI-ja

Na HR.Weekendu Tomas Chamorro-Premuzic, profesor na University College Londonu i Sveučilištu Columbia te glavni znanstveni direktor u Russell Reynolds Associatesu, govorio je o tome kako AI mijenja HR, liderstvo i budućnost rada. „Ako svi budu imali AI, a AI bude poput Wi-Fi-ja, električne energije ili pametnih telefona, jedina konkurentska prednost bit će kultura“, istaknuo je. Kao ključne ljudske sposobnosti izdvojio je emocionalnu inteligenciju, znatiželju, iskustvo, prosuđivanje i viziju te upozorio da će uz automatizaciju biti sve važnije sačuvati sposobnost samostalnog razmišljanja.

U sklopu Tech.Weekenda Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, govorio je o digitalizaciji javne uprave, razvoju sustava e-Građani, primjeni umjetne inteligencije i kibernetičkoj sigurnosti. Istaknuo je i planirana ulaganja od 500 milijuna eura u gospodarstvo te povezivanje postojeće infrastrukture kao preduvjet za širu primjenu AI-ja.

Od vinila do plesnog podija

Poslijepodne se u Slušaoni powered by Rotary Audio nastavio program posvećen vinilu, uz promociju izdanja Songkillersa, Jinxa i Cubisma.

Večerašnji program donosi ID Polo Party powered by Zubak grupa uz DJ-a Filipa Jelaša, nakon čega slijedi Studio 54 Party. Za kraj večeri program se seli na Open Air Stage, gdje je na rasporedu ZIP Event party uz DJ-a Kylianna.