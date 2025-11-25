Nema labavo, ministar poručuje ročnicima: "Nema duge kose i brade, nije vam vojska ekskurzija"

Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da će svi koji budu služili obvezni vojni rok morati imati uredne i kratke frizure, naglasivši kako vojska “nije mjesto za dugu kosu ni bradu”, niti je “izlet ili ekskurzija”. Izjavu je dao nakon komemoracije za branitelje i civile poginule u obrani Laslova.

Objašnjavajući pravila koja će vrijediti tijekom dvomjesečne osnovne obuke, istaknuo je da se ništa ne mijenja u odnosu na dugogodišnju vojnu praksu: vojnici moraju biti uredno podšišani, premda ne potpuno obrijane glave. Kako je rekao, duga kosa smeta u svakodnevnim aktivnostima, rukovanju opremom, borbenim situacijama te predstavlja i higijenski problem. “Uredan izgled temelj je vojne discipline, a bez discipline nema vojske”, poručio je Anušić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Bocnuo" Tomaševića

Govoreći o aktualnoj temi koncerata Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, ministar je odluku gradonačelnika Tomislava Tomaševića o mogućoj zabrani drugog koncerta opisao kao diskriminaciju. Podsjetio je da je Thompson dosad okupio stotine tisuća posjetitelja te da ne vidi opravdan razlog za uskraćivanje nastupa. Dodao je i kako se hrvatski branitelji nisu borili za takvu vrstu političkih zabrana.

Naglasio je da bi se gradska vlast trebala usredotočiti na komunalne probleme – otpad, promet i uređenje javnih površina – prije nego što se upušta u političke ocjene o povijesti, domoljublju ili ideološkim pitanjima.

Bojna Čavoglave

Osvrnuo se i na pjesmu “Bojna Čavoglave”, napominjući da je bila dio glazbe uz koju su mnogi branitelji prolazili ratne godine te da je i danas doživljava kao simbol vremena obrane Hrvatske. Spomenuo je i druge autore čije su pjesme obilježile ratne godine, uključujući Zlatne dukate i Josipu Lisac sa skladbom “Sloboda i mir”.