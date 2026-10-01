Nekretnine sve skuplje, a prodaja potonula: Pogledajte koliko su cijene skočile na Jadranu

Cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj nastavljaju rasti. U drugom tromjesečju 2026. godine bile su u prosjeku 12,7 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju najnoviji podaci o indeksu cijena stambenih objekata.

Rast je zabilježen i u odnosu na početak godine. U usporedbi s prvim tromjesečjem 2026., cijene stambenih objekata porasle su u prosjeku za 2,7 posto.

Postojeće nekretnine poskupjele više od novogradnje

Zanimljiva je razlika između novih i postojećih stambenih objekata.

Cijene novogradnje u drugom tromjesečju bile su 0,8 posto više nego u prethodna tri mjeseca, dok su na godišnjoj razini porasle za 9,2 posto.

Istodobno su cijene postojećih stambenih objekata rasle znatno snažnije. U odnosu na prvo tromjesečje povećane su za 3,4 posto, a u usporedbi s istim razdobljem 2025. čak za 14,1 posto.

Na Jadranu cijene porasle 9 posto

Rast cijena nastavljen je i na Jadranu.

U drugom tromjesečju 2026. cijene stambenih objekata na Jadranu bile su 1,2 posto više nego u prvom tromjesečju. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine porasle su za 9 posto.

Još veći godišnji rast zabilježen je u Zagrebu, gdje su cijene skočile za 15,7 posto. U odnosu na prethodno tromjesečje porasle su za 4,1 posto.

U kategoriji „Ostalo“, koja obuhvaća preostala područja Hrvatske, godišnji rast iznosio je 15,8 posto, dok su cijene na tromjesečnoj razini povećane za 3,3 posto.

Manje prodanih nekretnina nego lani

Dok cijene rastu, podaci o broju prodanih stambenih objekata pokazuju drukčiji trend.

U odnosu na prvo tromjesečje 2026. broj prodanih stambenih objekata porastao je za 23,2 posto. Međutim, u usporedbi s drugim tromjesečjem prošle godine zabilježen je pad od čak 33,3 posto.

Kod novih stambenih objekata broj prodaja na godišnjoj razini pao je za 25 posto, dok je kod postojećih stambenih objekata zabilježen pad od 35,9 posto.

Vrijednost prodanih stambenih objekata također je na godišnjoj razini smanjena za 24,5 posto.

Podaci za drugo tromjesečje 2026. privremeni su zbog promijenjenih okolnosti u dostavi podataka iz administrativnog izvora.