Nekontrolirano gubimo krajobraz, zauvijek ostajemo bez neprocjenjivog bogatstva. Ostavština pradjedova nestaje s nepodnošljivom lakoćom

U svakodnevnoj žurbi rijetko zastanemo i pogledamo prostor koji nas okružuje. Dalmacija je toliko bogata prirodnim ljepotama da ih nerijetko uzimamo zdravo za gotovo. More, otoci, planine i kamene uzvisine postali su naša svakodnevica, a pritom često zaboravljamo da gotovo svaki dio tog krajolika, osim prirodne, ima i svoju povijesnu i kulturnu vrijednost.

Fotografije snimljene sa Zvjezdanog sela Mosor pružaju priliku da poznati prostor sagledamo iz drukčije perspektive. Pred nama se izmjenjuju mosorski vrhovi, Perun, Sridivica, Kozjak, Split, Solin, Kaštela i dalmatinski otoci. Na horizontu se naziru Brač, Hvar, Vis, Šolta i Čiovo, dok se u bližem planu ističu kameni grebeni, šumovite padine i naselja koja su tijekom stoljeća mijenjala svoj izgled.

Prizori su dojmljivi, osobito kada sunčeva svjetlost obasja morsku površinu, a udaljeni otoci postanu tamne siluete na horizontu. Ipak, ono najzanimljivije nije uvijek ono što na fotografijama prvo primijetimo. Iza naizgled običnih uzvisina kriju se tragovi ljudskog života stari nekoliko tisuća godina.

Brda koja nam se čine praznima nekoć su bila važna središta života

Gotovo da nema značajnije uzvisine u ovom dijelu Dalmacije na kojoj se ne mogu pronaći tragovi prošlosti. Posebno su brojni ostatci prapovijesnih gradina i kamenih gomila, među kojima mnoge potječu iz brončanog i željeznog doba.

Gradine su često bile utvrđena naselja ili položaji s kojih se nadzirao okolni prostor. Njihovi su stanovnici pažljivo birali uzvisine s kojih su mogli kontrolirati doline, prijevoje, pristupe moru i putove prema unutrašnjosti. Ono što danas doživljavamo kao prekrasan vidikovac, tada je moglo imati presudnu ulogu u sigurnosti i životu čitave zajednice.

Kamene gomile još su jedan karakterističan element dalmatinskog krajolika. Mnoge su imale grobnu funkciju, dok su druge povezane s različitim oblicima korištenja prostora. Njihova stvarna namjena i starost ne mogu se uvijek utvrditi bez stručnih istraživanja.

Zanimljivo je promatrati koliko su pojedini gradinski položaji međusobno vidljivi. To otvara pitanja o nekadašnjim komunikacijskim pravcima, društvenim vezama i organizaciji prostora. Iako sama vidljivost ne dokazuje da su svi lokaliteti istodobno bili naseljeni ili međusobno povezani, ona mnogo govori o poznavanju krajolika koje su imale prapovijesne zajednice.

Perun, Sridivica, Biranj: Povijest je gotovo na svakom koraku

Na području Peruna nalaze se brojni vrijedni arheološki položaji. Među njima su gradina na Perunskom, gdje se danas nalazi crkvica sv. Jure, gradina Obloženica na Peruniću, gradina na Vršini te kamene gomile Pišćenica i Stražnica.

Slični tragovi prošlosti nalaze se i na Sridivici iznad Donjeg Sitnog, na području Gornjeg Sitnog kod crkvice sv. Kuzme i Damjana te na uzvisinama i obroncima u okolici Dubrave.

Pogled nastavljamo prema Kozjaku, gdje se posebno ističe Biranj, jedan od važnih arheoloških lokaliteta kaštelanskog područja. I ovdje se mogu pratiti različiti slojevi ljudske prisutnosti, od prapovijesnih ostataka do kasnijih povijesnih razdoblja.

Sličnih mjesta diljem Dalmacije ima na stotine. Mnoga su poznata arheolozima, ali široj javnosti gotovo potpuno nepoznata. Neka nikada nisu sustavno istražena, a druga su toliko srasla s okolnim kamenjarom i vegetacijom da ih je teško prepoznati bez stručnog znanja.

Upravo je to jedna od najvećih posebnosti dalmatinskog prostora. Naša arheološka baština nije zatvorena samo unutar muzeja, Dioklecijanove palače ili zidina antičke Salone. Ona se nalazi na brdima, u suhozidima, među kamenim gomilama i uz stare putove kojima se i danas koristimo.

Ista mjesta, različiti narodi i vjerovanja

Povijest ovih uzvisina ne završava s prapovijesnim zajednicama. Dolaskom Grka, širenjem rimske vlasti, kasnijim doseljavanjem Slavena i postupnim širenjem kršćanstva mijenjali su se način života, vjerovanja i društveni odnosi.

Ipak, pojedini su položaji stoljećima zadržavali posebno značenje.

Perun je u tom smislu izrazito zanimljiv. Na relativno malom prostoru susreću se prapovijesni ostatci, toponimi povezani sa slavenskom mitološkom predajom i kasnija kršćanska sakralna baština. Crkvice sv. Jure na Perunskom i Vršini samo su dio tog slojevitog kulturnog krajolika.

Slične pojave mogu se prepoznati i na drugim dalmatinskim uzvisinama. Naravno, nije opravdano svaku crkvicu automatski proglašavati nasljednicom nekadašnjeg poganskog svetišta. Takve poveznice zahtijevaju znanstvenu argumentaciju. No činjenica da su određena mjesta ostajala važna kroz vrlo različita povijesna razdoblja sama je po sebi vrijedna pozornosti.

Krajolik pod pritiskom: Vjetroelektrane, solarni parkovi i nova betonizacija

Postoji, međutim, i druga strana ovih fotografija, ona koju ne bismo trebali zanemariti.

Dalmatinski krajolik danas je izložen snažnim i često nepovratnim promjenama. Uz sve intenzivniju urbanizaciju obale i njezina zaleđa, posljednjih godina raste i pritisak na prostore koji su donedavno bili relativno očuvani.

Izgradnja vjetroelektrana, velikih solarnih elektrana, pristupnih prometnica, dalekovoda, turističkih naselja i različitih poslovnih kompleksa postupno mijenja izgled dalmatinskih brda, visoravni i krških polja.

Energetska tranzicija i razvoj obnovljivih izvora energije imaju svoje opravdanje. Hrvatska treba proizvoditi više čiste energije i smanjivati ovisnost o fosilnim gorivima. No činjenica da neki projekt proizvodi obnovljivu energiju ne znači automatski da je njegova lokacija prihvatljiva, niti da zahvat nema ozbiljne posljedice za prirodu i kulturnu baštinu.

Vjetroelektrana nije samo niz turbina na horizontu. Njezina gradnja može uključivati široke pristupne ceste, velike iskope, betonske temelje, kabelsku infrastrukturu i druge zahvate koji trajno mijenjaju reljef.

Slično vrijedi i za velike solarne parkove. Na odgovarajućim lokacijama oni mogu predstavljati koristan doprinos energetskoj tranziciji, ali njihova izgradnja na osjetljivom krškom području može značiti uklanjanje vegetacije, pregrađivanje prostora, narušavanje staništa i gubitak dijelova tradicionalnog krajolika.

Posebno je problematično kada se više velikih zahvata planira na istom području, a njihov se ukupni učinak na prostor ne sagledava dovoljno jasno. Pojedina elektrana, cesta ili poslovna zona možda se promatra kao zaseban projekt, ali krajolik ne funkcionira prema granicama katastarskih čestica ili investicijskih elaborata.

Za njegove stanovnike i živi svijet posljedice svih tih zahvata zbrajaju se.

Divlja urbanizacija i veliki kompleksi: Tko odlučuje o budućnosti prostora?

Ništa manje važno nije pitanje nekontrolirane urbanizacije, koja je u mnogim dijelovima Dalmacije tijekom posljednjih desetljeća trajno promijenila izgled obale, padina i nekadašnjih poljoprivrednih površina.

Gradnja se širi na prostore koji su nekad bili maslinici, vinogradi, pašnjaci ili prirodni krajolik. Pritom se nerijetko najprije razmišlja o broju kvadrata koji se mogu izgraditi, a tek potom o prometnicama, vodi, odvodnji, javnim sadržajima i kvaliteti života.

Poseban su problem veliki turistički, stambeni i poslovni kompleksi kojima se katkad pristupa kao izdvojenim investicijama, umjesto kao zahvatima koji mogu trajno izmijeniti karakter čitavog područja.

Tu se otvara i pitanje transparentnosti kapitala i stvarnih interesa koji stoje iza pojedinih projekata. Kada se planiraju zahvati koji zauzimaju velike površine ili zahtijevaju izmjene prostornih planova, javnost ima pravo znati tko su stvarni investitori, kako se projekti financiraju, kakve obveze preuzimaju i kakvu korist od njih ostvaruje lokalna zajednica.

Ne znači da iza svakog velikog projekta stoji nezakonit ili sumnjiv kapital. Međutim, kada su vlasničke strukture netransparentne, kada se prostorni planovi mijenjaju prema interesima pojedinačnih ulaganja ili kada javnost nema pravodoban uvid u dokumentaciju, nepovjerenje je razumljivo.

Prostor nije neiscrpan resurs. Jednom izgrađena padina, presječena gradina ili betonirana uvala ne mogu se jednostavno vratiti u stanje u kojem su bile.

Posebno zabrinjava što se razvoj često vrednuje gotovo isključivo kroz iznos investicije. Milijuni eura ulaganja lako postaju naslov vijesti, dok se znatno rjeđe postavlja pitanje koliko je prirodnog i kulturnog prostora izgubljeno, što će ostati budućim generacijama i tko će snositi dugoročne posljedice.

Arheološka baština posebno je ranjiva

U takvim okolnostima prapovijesne gradine i gomile nalaze se u izrazito nepovoljnom položaju.

Za razliku od velikih povijesnih građevina koje imaju jasno prepoznatljivu arhitekturu, mnogi prapovijesni lokaliteti na prvi pogled izgledaju kao obične kamene uzvisine. Njihova vrijednost često nije očita onima koji nisu upoznati s arheologijom.

Zbog toga mogu biti ugroženi već tijekom pripremnih zemljanih radova, gradnje pristupnih cesta, uklanjanja kamena ili širenja različitih infrastrukturnih zahvata.

Dodatnu opasnost predstavljaju neovlaštena iskapanja i potraga za arheološkim predmetima detektorima metala, kojima se mogu uništiti vrijedni arheološki slojevi i trajno izgubiti podaci o prošlosti.

Kada netko iz arheološkog konteksta neovlašteno izvadi metalni predmet, ne odnosi samo potencijalno vrijedan nalaz. Njegovim uklanjanjem može biti uništen i niz informacija o vremenu nastanka, funkciji i povezanosti s ostalim predmetima i ostatcima na lokalitetu.

To je jedan od razloga zbog kojih arheološka istraživanja moraju provoditi stručnjaci, uz odgovarajuće dozvole i dokumentaciju.

Problem, međutim, nije samo namjerna devastacija. Jednako opasni mogu biti nebriga, nedovoljna istraženost i izostanak odgovarajuće zaštite.

Ako gradina nije dovoljno dokumentirana i njezina vrijednost nije prepoznata u prostornoplanskim postupcima, rizik od oštećenja dodatno raste. Zato bi zaštita arheološke baštine morala biti sastavni dio planiranja razvoja, a ne tema koja se otvara tek kada se na gradilištu pronađu ostatci prošlosti.

Mosor, Perun i Kozjak nisu prazne površine na karti

Fotografije sa Zvjezdanog sela Mosor posebno su zanimljive upravo zato što pokazuju koliko se različitih vrijednosti nalazi na relativno malom prostoru.

Tu su mosorski vrhovi Kozik, Veliki Kabal, Vickov stup i Debelo brdo, strme padine i grebeni koji se spuštaju prema Poljicima, Žrnovnici i obali. S druge strane otvaraju se pogledi prema Perunu, Kozjaku, Splitskom poluotoku i srednjodalmatinskim otocima.

Na Braču možemo prepoznati područja Supetra, Postira i Povlja, dok se prema otvorenom moru nižu Šolta, Hvar i Vis. U istom vidokrugu nalaze se moderna naselja, prometnice, luke, industrijski sadržaji i uzvisine na kojima su ljudi živjeli tisućama godina prije nastanka današnjeg Splita.

Takva perspektiva podsjeća na nešto što lako zaboravljamo: brda i krške visoravni nisu neiskorišten, prazan prostor samo zato što na njima nema kuća.

Oni su prirodna staništa, područja tradicionalnog korištenja zemljišta, dijelovi povijesnih komunikacijskih pravaca i mjesta na kojima se nalaze arheološki ostatci. Neki su istodobno važni za panoramu čitavih naselja, rekreaciju, planinarstvo i identitet lokalne zajednice.

Njihova vrijednost ne može se uvijek izraziti tržišnom cijenom četvornog metra.

Razvoj je potreban, ali nije svaka gradnja napredak

Dalmacija se ne može niti treba zaustaviti u vremenu. Potrebne su joj nove prometnice, kvalitetnija komunalna infrastruktura, dostupno stanovanje, gospodarska ulaganja i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora.

No razvoj ne bi smio biti opravdanje za neselektivno zauzimanje prostora.

Upravo su zato važni kvalitetni prostorni planovi, neovisna stručna istraživanja, transparentni postupci odlučivanja i stvarno sudjelovanje javnosti. Kod velikih zahvata potrebno je razmotriti ne samo neposrednu površinu gradnje nego i utjecaj na okolni krajolik, kulturnu baštinu, promet, vode, biljni i životinjski svijet.

Posebnu bi pažnju trebalo posvetiti područjima na kojima se planiraju brojni projekti, kako se njihovim pojedinačnim odobravanjem ne bi izgubila šira slika.

Ne mora svaka prapovijesna gradina postati turistička atrakcija niti svaka kamena gomila dobiti interpretacijsku ploču. Za mnoge lokalitete najvažnije je da budu stručno dokumentirani, zaštićeni i sačuvani od zahvata koji bi ih mogli nepovratno oštetiti.

U tome važnu ulogu imaju arheolozi, konzervatori, lokalne udruge, planinari, stanovnici i javne institucije. No bez političke volje da se prostorni razvoj planira odgovorno, pojedinačni napori teško mogu biti dovoljni.

Što ćemo ostaviti onima koji dolaze poslije nas?

Snimke sa Zvjezdanog sela Mosor ne prikazuju samo lijep dio Dalmacije. One pokazuju prostor koji se oblikovao milijunima godina prirodnih procesa i tisućama godina ljudske prisutnosti, ali koji se danas može bitno promijeniti tijekom samo nekoliko građevinskih sezona.

Zanimljivo je koliko su gradine, gomile i stari putovi dugovječni. Neki su opstali kroz propast država, promjene jezika, religija i načina života. Istodobno, suvremena tehnologija omogućuje nam da goleme dijelove krajolika preoblikujemo brže nego što su to mogle sve generacije prije nas.

Upravo zato imamo i veću odgovornost.

Dalmacija nije samo prostor za gradnju, proizvodnju energije ili ostvarivanje investicijskih planova. Ona je i naslijeđeni kulturni krajolik čija vrijednost pripada cijelom društvu, uključujući one koji će ovdje živjeti nakon nas.

Ne treba odustati od razvoja da bismo sačuvali njezinu vrijednost. Treba samo prestati promatrati svaki neizgrađeni komad zemlje kao prostor koji čeka da ga netko iskoristi.

A fotografije s Mosora dobar su podsjetnik koliko toga još imamo – i koliko toga možemo izgubiti ako ne budemo pažljiviji.