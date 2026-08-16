Nekoliko stotina građana prosvjedovalo u Gospiću: "Otrovali su vodu, tlo i zrak"

Nekoliko stotina građana okupilo se jutros u Gospiću na prosvjedu zbog problema s opasnim otpadom u Lici. Okupljanje na Trgu Stjepana Radića počelo je u 9:30, a uvodni govor u ime organizatora održao je Ante Franić.

Na prosvjedu su se pojavili i političari, među kojima saborska zastupnica Dalija Orešković, Karolina Vidović Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost te zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić.

Građani su nosili transparente s porukama poput "Liku su izdali i zavili u crno", "Otrovali su vodu, tlo i zrak" te "Ako spasimo Liku, onda smo spasili i Hrvatsku".

Organizator prosvjeda Mile Ilić ranije je pozvao građane na okupljanje, upozoravajući na, kako tvrdi, ozbiljne posljedice odlaganja opasnog otpada.

"Gospić, Otočac, Udbina, Perušić, Gračac, sve je zatrovano. To je jedan prsten zla koji je nas Ličane okružio", poručio je, između ostalog, Ilić u pozivu na prosvjed.

Ustvrdio je i da bi, ako se problem ne riješi, Lika mogla postati "mrtva, neupotrebljiva priroda".