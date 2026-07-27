Nekoliko splitskih ulica ostaje bez struje

Stanovnici nekoliko splitskih ulica sutra, 28. srpnja, privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova.

Zamjena mjernih uređaja

Kako je najavljeno, obavljat će se zamjena mjernih uređaja, a prekid u opskrbi električnom energijom očekuje se od 8.30 do 12.30 sati.

Bez struje će biti potrošači na sljedećim adresama: Pojišanska 30, 32, 34 i 36, Gupčeva 11 i 11A, Maslina 22 i 24, Rendićeva 15 i 17 te Fra Bonina 11. Izvođači napominju kako je riječ o planiranim radovima.