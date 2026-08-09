Nekoliko sati nas dijeli od početka Alke. Pogledajte kakvu gastro ponudu nudi sinjski sajam

Ovoga vikenda sve je u znaku 311. Alke, a šušura u Sinju ne nedostaje, iako nam se čini da su nesnosne vrućine ipak utjecale na posjećenost. Po nekim procjenama očekuje se oko 40.000 posjetitelja ovoga vikenda ali u ovim trenutcima susreli smo rijetke posjetitelje. Alkarsku atmosferu s trkališta vjerno prati i ona s gradskih ulica, na kojima možemo naći bogatu gastronomsku ponudu. Sinjski sajam nudi puno toga, najbogatija je gastronomska ponuda, a ugostitelji očekuju dobru posjećenost, premda je u ovim trenutcima ista izostala. Pored neizostavnih sinjskih uštipaka, tu je pečeni odojak i janjetina, a kako nam kažu ugostitelji, cijene se nisu mijenjale od prošle godine. Tako kilogram odojka možete kupiti za 35 eura, a kilogram janjetine za 45 eura.

-Di ćeš doći' kući mužu bez pečenog, kroz smijeh nam govori jedna Sinjanka koju smo zatekli na jednom od tri štanda na kojima se prodaje pečeno.

Na ostalim štandovima po dvoje-troje ljudi, a ugostitelji negoduju. Na naše pitanje kako se prodaje pečeno, odgovaraju: "Nikako"!

-Evo, imamo šator za dvjesto ljudi a u njemu sjedi jedan čovjek. Dole kod kolege je ista stvar. Loše, baš loše, ove godine. Možda bude nešto više svijeta nakon alke ali sad je jad i žalost. Vjerujemo da je zbog vrućina i nadamo se boljoj posjećenosti večeras, govori nam kroz smijeh ovaj ugostitelj.

Vjerujemo kako će u popodnevnim satima rijeke posjetitelja preplaviti sinjske ulice te da će svi skupa proslaviti 311. Alku uz koncert Siniše Vuce.