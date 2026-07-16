Dijete u Trogiru ostalo zaključano u vozilu, vatrogasci brzo stigli u pomoć

Tijekom dana vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije odradili su više intervencija, od tehničkih pomoći do spašavanja i uklanjanja opasnosti.

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u 16:50 sati intervenirali su zbog skidanja prstena s prsta ruke. Intervenciju su u prostoru JVP-a odradila dva vatrogasca.

U Trogiru je u 11:56 sati zaprimljena dojava o djetetu koje je ostalo zaključano u vozilu. Na intervenciju je izašla JVP Trogir s tri vatrogasca i jednim vozilom, a vozilo je uspješno otvoreno.

U Omišu su u 12:17 sati vatrogasci intervenirali zbog spuštanja, odnosno prijenosa ozlijeđene osobe s tvrđave Fortica. U akciji su sudjelovali DVD Omiš, sedam vatrogasaca i dva vozila, uz pomoć djelatnika HAC-a.

U Okrugu Gornjem u 16:13 sati vatrogasci DVD-a Okruk s tri vatrogasca i jednim vozilom intervenirali su zbog otvaranja vrata stana.

U Dugopolju su u 16:26 sati vatrogasci DVD-a Dugopolje s dva vatrogasca i jednim vozilom uklanjali stablo koje je palo na krov kuće.