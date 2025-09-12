Nekoliko godina žvake se nisu uklanjale iz centra Split. Grad sada izgleda neprepoznatljivo

Nakon što je splitska Čistoća godinama zanemarivala sustavno uklanjanje bačenih žvakaćih guma s javnih površina, posebice u gradskoj jezgri i na glavnim šetnicama, od ovog se ljeta stanje bitno promijenilo.

Još prošle godine u tvrtki su izostanak čišćenja pravdali kvarom stroja, no prekretnica je nastupila krajem ovog kolovoza kada su objavili da je jedan od njihovih djelatnika krenuo s ručnim uklanjanjem žvaka u centru grada. Ubrzo je najavljeno i strojno čišćenje – što se i obistinilo prošlog tjedna.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Djelatnici Čistoće tako su najprije uklanjali žvakaće gume s pločnika Marmontove ulice, i to kombinirano – ručno i strojno. Akciji su prisustvovali direktor Čistoće Andrija Čaljkušić, gradonačelnik Tomislav Šuta i zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, koji su istaknuli da Split mora imati čišće i urednije javne površine.

Nakon Marmontove, čišćenje je nastavljeno na Rivi i drugim kritičnim lokacijama u centru, a posljednja akcija provedena je sinoć. Fotografije pokazuju da ulice nakon uklanjanja žvaka izgledaju potpuno drugačije, dajući gradu osvježen i uređen izgled kakav priliči njegovom statusu turističkog i kulturnog središta.

Čistoća najavljuje kako će se s ovakvim akcijama nastaviti i u budućnosti, kako bi Split bio ugodnije mjesto i za svoje stanovnike i za brojne posjetitelje.