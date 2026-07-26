Neko vrijeme živjeli su u Kaštelima: Na Elbrusu stradao i "Trio Fantastiko" koji je s mačkom osvajao planinske vrhove

Javnost u Bosni i Hercegovini potresla je vijest o velikoj tragediji na najvišem vrhu Europe, planini Elbrus u Rusiji, gdje je prilikom uspona život izgubilo petero planinara iz BiH, dok su dvojica preživjela i nalaze se pod medicinskim nadzorom. Među stradalima je i poznati bračni par iz Zenice koji je neko vrijeme, kako doznaje Dalmacija Danas, živio u Kaštelima.

Kako doznaje portal Klix.ba, svi stradali planinari bili su s područja Zenice. Vremenski uvjeti na planini naglo su se pogoršali tijekom uspona, što je dovelo do fatalnog ishoda.

Veleposlanik BiH u Rusiji Ivan Orlić izjavio je kako se još čeka formalna potvrda ruskih institucija, no sve trenutne informacije nažalost ukazuju na smrt petero državljana BiH, prenosi Dnevnik.hr.

"Veleposlanstvo BiH u Moskvi je na vezi s ruskim Ministarstvom za izvanredne situacije i čim dobijemo službeno izvješće o situaciji, o tome ćemo se i formalno oglasiti. Trenutno 16 spasilaca sudjeluje u izvlačenju tijela smrtno stradalih, ali je potraga privremeno obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih prilika", naveo je Orlić, dodavši da je razgovarao i s direktorom Gorske službe spašavanja u Zenici.

"Neki od planinara su imali profesionalno iskustvo u planinarenju, a neki su uvježbani amateri. Ovo je strašna tragedija i izražavam sućut obiteljima svih nastradalih", poručio je veleposlanik.

Zajedno u ljubav prema planinama i posljednju avanturu

Među poginulima u ovoj tragediji su i bračni par Alma i Denis Okanović iz Zenice. Bili su prepoznatljivi u planinarskoj zajednici te su svoje uspomene s ekspedicija godinama dijelili putem Facebook grupe "Trio Fantastiko".

Naziv grupe nosio je posebnu priču - na gotovo svim avanturama pratila ih je njihova mačka Macika, koja je postala simbol njihove zajedničke ljubavi prema prirodi i životu na otvorenom.

Samo dva dana prije tragedije, 24. srpnja, objavili su fotografije i videozapis s aklimatizacijskog uspona na visini od 4.500 metara nadmorske visine. Uz osmijehe i optimizam pripremali su se za završni uspon prema vrhu Elbrusa, ne sluteći da će im to biti posljednja ekspedicija.

S njima je na fotografiji bio i mačak za kojeg se još ne zna je li preživio ovu tragediju.