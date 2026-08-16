Neki su iz Splita u Sinj pješice išli s posebnom nakanom: "Da mi Hajduk bude prvi"

Među desecima tisuća hodočasnika koji su za blagdan Velike Gospe pješice stigli u Sinj našla se i mlada osoba iz Splita s jednom vrlo posebnom nakanom – da Hajduk ove sezone bude prvi.

Na kratkoj snimci nastaloj nakon dolaska u Sinj otkriva zbog čega je prevaljen put od Splita do alkarskog grada.

"Nakanu imam, da Hajduk bude prvi", kaže i otkriva da je ovo bio već treći put da hodočasti za titulu.

Želja je, dakle, jasna, a postoji i plan za sljedeću godinu. Nada se da će se hajdučka nakana ostvariti već ove sezone kako bi iduće godine na hodočašće mogla krenuti s nekom novom.

Pješačko hodočašće prema Sinju uoči Velike Gospe tradicionalno okuplja velik broj vjernika iz Splita i drugih dijelova Dalmacije. Svatko na put kreće sa svojim molitvama, zahvalama i željama, a ova je nakana zasigurno jedna od onih koju bi rado dijelio velik dio Hajdukovih navijača.