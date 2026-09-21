Neki dijelovi Dalmacije bit će bez struje više od sedam sati: Ulice u Splitu, Kaštelima, Žrnovnici, Sinju, Imotskom, Braču

HEP je za utorak, 22. rujna, i srijedu, 23. rujna, najavio nove planirane radove na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će brojni potrošači na području Splita i dijelova Dalmacije privremeno ostati bez električne energije.

Prema službenom rasporedu HEP ODS-a, u utorak su među ostalima predviđeni radovi u Žrnovnici, Splitu, Kaštel Kambelovcu, Crivcu i Maloj Milešini, a prekidi će, ovisno o lokaciji, trajati od nekoliko sati pa sve do 15 sati.

UTORAK, 22. RUJNA

Žrnovnica – od 7:30 do 15:00 sati

Bez električne energije trebali bi biti dijelovi Don Rafaela Radića i Aljinovićeve ulice. Razlog su radovi na niskonaponskoj mreži.

Split – od 8:30 do 14:00 sati

Planirani prekid odnosi se na dijelove Sarajevske i Kupreške ulice, također zbog radova na niskonaponskoj mreži.

Split – od 8:00 do 11:00 sati

Dijelovi područja uz Magistralu Solin bit će bez napajanja zbog radova u trafostanici.

Kaštel Kambelovac – od 9:00 do 14:00 sati

Isključenje je najavljeno za dio Ceste dr. Franje Tuđmana od brojeva 594 do 608, Put Rakovića 2–10, Perkovu 1–11 i 2–10 te Karlovo 9–27 i 20–22.

Crivac – od 9:00 do 13:00 sati

Radovi na dalekovodu obuhvatit će područje Ramljana, Bračevića i Crivca.

Mala Milešina – od 9:00 do 14:00 sati

Bez struje će zbog radova na dalekovodu biti područje Velike Milešine, kućni brojevi 59–73 i 82–114 te Put Male Milešine.

Milna na Braču – od 8:00 do 12:00 sati

Radovi na dalekovodu najavljeni su za uvale Osibova, Nadosibova, Kalina, Gava, Smrčeva, Slovinjina i Duboka. Iz HEP-a napominju da su moguća ranija uključenja bez prethodne najave.

Dio općine Lovreć – od 9:00 do 12:00 sati

Planirani radovi na mreži zahvatit će područje Bošnjaka.

Karakašica – od 8:30 do 10:00 sati

Prekid je najavljen za Mariće, fast food Anela i trgovinu Studenac. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

SRIJEDA, 23. RUJNA

Dan poslije slijedi novi niz radova, ponajviše na području Splita i Kaštela. HEP ODS je za srijedu službeno objavio pet planiranih prekida na području Elektrodalmacije Split.

Split – Ispod sv. Lovre i Put Žnjana – od 7:30 do 15:00 sati

Najduži najavljeni prekid odnosi se na područje ulica Ispod sv. Lovre i Put Žnjana, gdje će se raditi na niskonaponskoj mreži.

Kaštel Gomilica – od 8:00 do 15:00 sati

Bez električne energije trebali bi biti objekti u Ulici Blaženog dr. Ivana Merza 5, 5A, 5B i 12.

Split – od 9:00 do 13:00 sati

Zbog radova na 10 kV mreži prekid je predviđen za područje ulica Prvih hrvatskih redarstvenika, 15. studenog 1991., Put Žnjana 3B, 3C, 3E, 3F, 3G i 3H te Ane Katarine Zrinski.

Split – od 9:00 do 12:00 sati

Bez napajanja će biti i dijelovi Hercegovačke ulice zbog radova na niskonaponskoj mreži.

Kaštel Sućurac – od 9:00 do 12:00 sati

Planirani radovi odnose se na dijelove ulica Vrile, Ledine i Put Straže.

HEP pritom navodi da je riječ o planiranim prekidima, pa se građanima preporučuje da na vrijeme prilagode obveze, osobito ondje gdje je najavljen višesatni nestanak električne energije. Raspored se u slučaju tehničkih ili vremenskih okolnosti može promijeniti.