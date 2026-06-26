Neki će dobiti obavijest na kućne adrese: Policija snimala dronom prometni čvor, utvrdili 54 prekršaja

Zagrebačka policija izvijestila je da su policijski službenici I. postaje prometne policije Zagreb na prometnom čvoru Zagreb istok proveli ciljani nadzor prometa bespilotnom letjelicom dronom.

Tom prilikom utvrđeno je 54 prekršaja nepropisnog kretanja vozila, nepropisnog prestrojavanja te drugih oblika nedopuštenog kretanja vozila, kojima vozači pokušavaju izbjeći prometne zastoje i gužve. Takvim ponašanjem vozači ugrožavaju vlastitu sigurnost, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu te stvaraju povećani rizik od prometnih nesreća.

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- Nadzor prometa bespilotnim letjelicama provodi se s ciljem povećanja razine prometne sigurnosti, osobito na lokacijama na kojima zbog konfiguracije prometnice ili drugih okolnosti nije moguće učinkovito provoditi neposredni nadzor policijskih službenika.

Ovakvim načinom nadzora želi se utjecati na svijest vozača o potrebi dosljednog poštivanja prometnih propisa te ih upozoriti da će prekršaji biti otkriveni i sankcionirani i kada nije vidljiva fizička prisutnost policije.

Vlasnicima vozila kojima su tijekom nadzora utvrđeni prekršaji na kućne će adrese biti dostavljene obavijesti o počinjenim prekršajima radi provođenja daljnjeg postupka.

S obzirom na početak glavnog dijela turističke sezone i pojačan intenzitet prometa na autocestama i državnim cestama koje vode prema moru, pozivamo sve vozače na strpljenje, odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa.

Nepropisnim prestrojavanjima i drugim rizičnim ponašanjima može se ugroziti sigurnost svih sudionika u prometu te dodatno otežati protočnost prometa.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke nastavit će redovito provoditi ovakve oblike nadzora prometa na lokacijama povećanog prometnog opterećenja i učestalih prometnih prekršaja - izvijestili su iz PU zagrebačke.