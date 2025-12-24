Neke trajektne linije danas ne prometuju

Zbog trenutačnih vremenskih okolnosti došlo je do poremećaja u pomorskom prometu na području Splitskog okružja.

Na trajektnoj liniji 606 Drvenik Veli – Drvenik Mali – Trogir (Soline) polazak u 10:00 sati iz luke Trogir (Soline) prometuje bez uplovljavanja u luku Drvenik Mali.

Također, trajektna linija 638 Sumartin – Makarska trenutačno je u prekidu.

Putnicima se savjetuje da prije planiranog putovanja prate najnovije obavijesti i prilagode svoje planove sukladno stanju u prometu.