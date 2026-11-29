Za ženu koja živi na otoku odlazak na mamografiju znači usklađivanje s voznim redom trajekta, organiziranje prijevoza i cijeli dan izbivanje iz kuće.

Na otoku Hvaru se tome pridružio još jedan problem. Kako su nam rekli iz Županijske lige protiv raka Split, imali su informaciju da na otoku nema tehničara koji radi na mamografu. Dogovorili su zato dolazak mobilne jedinice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” koja je 13. i 14. studenoga pregledala 114 žena.

Nakon Hvara uslijedile su još dvije akcije. U Tisnom je 24. studenoga pregledano 58 žena, a dan poslije u Trilju njih 49. U odgovoru za Dalmaciju Danas iz Lige kažu da su potrebu za pregledima u udaljenim mjestima prepoznali kroz razgovore sa sudionicima manifestacije Race for the Cure.

Među pregledanima su i žene kojima je to bila prva mamografija

"Kroz razgovore sa ženama na terenu susrećemo i one koje nikada prije nisu bile na mamografiji, kao i one koje pregled nisu obavile dugi niz godina", uvodno nam je kazala Vinka Abramović Muštra, dipl. oec. iz Županijske lige protiv raka - Split.

Razlozi koje žene navode često se ponavljaju. Nekima je teško organizirati prijevoz, neke pregled odgađaju zbog posla i obiteljskih obveza, a druge zbog straha od samog pregleda ili mogućeg nalaza.

"Za ženu koja živi na otoku odlazak na mamografiju znači izdvojiti cijeli dan, a ponekad i dodatne troškove putovanja", objašnjavaju iz Lige.

"Žene često brinu o djeci, roditeljima i drugim članovima obitelji, a vlastito zdravlje stavljaju na posljednje mjesto."

Pri odabiru lokacija prednost daju sredinama koje nemaju mamografski uređaj, imaju premalo kadra ili su prometno udaljene. Pomaže im Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije koji im daje podatke o mjestima s najslabijim odazivom na mamografske preglede.

Patronažne sestre na terenu informiraju žene, primaju prijave i pomažu u organizaciji akcija.

Dosad 680 pregleda, četiri žene hitno upućene na preglede i biopsiju

Liga je 2024. godine organizirala mobilnu mamografiju u Vrlici, Muću, Šestanovcu i Zagvozdu gdje je pregledano ukupno 178 žena. Godinu poslije na Visu i Šolti pregledano ih je više od stotinu.

Ove godine, uz akcije na Hvaru, u Tisnom i Trilju, u Vrlici i Šestanovcu pregledane su 74 žene, a na Braču 104. Iz Lige navode da su dosad obavili ukupno 680 pregleda.

Na pitanje koliko je žena nakon mamografije trebalo daljnje pretrage, iz Lige odgovaraju:

"Kroz posljednje dvije godine na 300 pregledanih žena kod 37 žena su otkrivene suspektne promjene te su poslane na daljnju specijalističku obradu dok su 4 žene hitno upućene na preglede i biopsiju."

Broj naknadno potvrđenih slučajeva raka dojke Liga nije navela, a u trenutku pisanaj članka još nisu pristigli nalazi za ovu godinu.

Snimke se očitavaju dvaput, a nalazi stižu na kućnu adresu

Mamografski uređaj smješten je u vozilu zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Snimanje obavljaju radiološki tehnolozi, a snimke očitavaju specijalisti radiologije.

Svaka snimka prolazi dva očitanja. Prema informacijama iz Lige, nalaz se čeka otprilike mjesec i pol dana i stiže na kućnu adresu.

Ako nalaz zahtijeva dodatnu obradu žena se upućuje liječniku obiteljske medicine koji je usmjerava na potrebne pretrage. Najčešće se preporučuje ultrazvuk dojki, a o daljnjim pretragama odlučuje se prema nalazu.

"Važno je naglasiti da sama preporuka za dodatnu obradu ne znači nužno da je riječ o zloćudnoj bolesti, već da je potrebno napraviti dodatne pretrage kako bi se promjena što preciznije utvrdila".

Sljedeće akcije u Gradcu, Brelima i Podgori

Pregledi su besplatni, a iz Županijske lige protiv raka - Split navode da za njih nisu potrebni liječnička uputnica ni zdravstveno osiguranje. Za prijavu je potrebno imati navršenih 38 godina.

Na pregled se mogu prijaviti žene koje nisu trudne i ne doje, u posljednjih 12 mjeseci nisu obavile mamografiju te se trenutačno ne liječe od raka dojke niti su se od njega liječile u posljednjih pet godina.

"Sve zainteresirane žene mogu se informirati i prijaviti putem svoje patronažne službe, koja vodi evidenciju zainteresiranih i pomaže u organizaciji pregleda", ističe Vinka Abramović Muštra.

Za najavljene akcije u Gradcu, Brelima i Podgori u odgovoru nisu navedeni datumi. Dolazak mobilne jedinice mogu inicirati i gradovi, općine te lokalne udruge, kontaktiranjem Nastavnog zavoda „Dr. Andrija Štampar”.

Dio troškova akcija Liga pokriva iz kotizacija manifestacije THINK PINK – Race for the Cure Split, a dio pregleda financirali su Think Pink Europe i Pink Ribbon Foundation.

U Ligi tijekom 2027. žele proširiti program na nova mjesta, a broj akcija ovisit će o raspoloživosti mobilnog tima i sredstvima.

"Naša je poruka ženama da ne čekaju pojavu simptoma kako bi otišle na pregled", poručuju iz Lige.

Županijska liga protiv raka osnovana je 1967. godine kao nevladina, nestranačka, neprofitna i humanitarna udruga. Najstarija je udruga u Splitu i jedna od prvih u Hrvatskoj koja djeluje s ciljem zaštite zdravlja i smanjenja pojavnosti i smrtnosti bolesti raka, te zdravstvene edukacije stanovništva Splitsko-dalmatinske županije. Liga djeluje pri Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split. Inicijator je izgradnje onkologije u Splitu 1972. Godine, te njene dogradnje i modernizacije 2008. godine. Udruga informiranjem i edukacijom povećava svijest stanovništva o zaštiti zdravlja, prevenciji zloćudnih bolesti i njihovom ranom otkrivanju (u fazi bez simptoma), a oboljelima i njihovim obiteljima pruža adekvatnu pomoć i podršku tijekom liječenja.

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