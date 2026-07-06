Nekad su prozivali Puljka zbog šporkog grada. Sad priznaju kako je ljeti "pola" Čistoće na bolovanju, sad su im krive firme koje renoviraju stanove...

Iako je današnje okupljanje u Banovini prvenstveno bilo vezano za potpisani dokument o projektiranju priuštivih stanova na Kamenu, predstavnike medija su zanimale i druge teme, a mora se priznati i kako je gradonačelnik Tomislav Šuta prihvatio sva pitanja, bio je na dispoziciji možda i više nego bi se očekivalo…

Pa je tako jedno od pitanja bilo jednostavno i direktno. Kada će Split postati čisti grad? Kolegica je naime putem od centra grada do Banovine uočila puno šporkice, loše očišćene, manjak onih malih kanti za sitni otpad, kamene ploče koje se ne bijele nego crne, ispišane kantune…

- Što se tiče same Čistoće, mislim da ljudi koji su na raspolaganju daju svoj maksimum. Komplet su cijelo vrijeme na terenu, činjenica jest da je vrhunac sezone i da postoje određene situacije o kojima vi govorite, ali ti ljudi koji su na terenu itekako svaku večer rade svoj posao. Ono što postoji kao problem, bio sam na sastanku u Čistoći, kad govorimo o pometačima i određenim ljudima što se tiče pranja, da se iz godine u godinu događa da su jednostavno na – bolovanju! Donio sam odluku na Skupštini da Čistoća ima otvoreni poziv, želimo regulirati taj dio, svatko tko je zainteresiran može se javiti na javni natječaj. - pravdao se gradonačelnik, dodajući i konkretne brojke i mjere kako riješiti problem.

-Otprilike 80 do 90 ljudi vam je konstantno na bolovanju, samo se mijenjaju, i to je isključivo ljeti! To su izazovni trenuci za operativno djelovanje Čistoće, kad susretnete ljude koji doslovno ne mogu ići na godišnji odmor, to pokazuje jednu neodgovornost ljudi koji su dobili priliku da rade u Čistoći. Upravo na tom tragu donesena je odluka Uprave društva – do sada je kolektivnim ugovorom bilo regulirano da ako ste na bolovanju, da vam je ista plaća – kojom će se nagrađivati oni ljudi koji stvarno rade cijelo vrijeme. Treba reći istinu, ali mora se pohvaliti ljude koji se trude i kontinuirano čiste grad.

Prema Šuti, glavni krivci za stanje na ulicama su, pored tih lažnih pacijenata unutar same komunalne tvrtke, neodgovorni građani i – privatni poslovni subjekti!

-Mogli ste vidjeti da određeni jahtaši dolaze u Grad Split i svoj otpad kojeg bi trebali zbrinuti bacaju po okolnim kvartovima i uhvaćeni su u tim radnjama. Isto tako određene pravne osobe koje dolaze i rade na obnovama stanova, namještaj i sve iz stanova pokupe i naplate od građana, a izbace pored samih kontejnera! Tu govorimo i o glomaznom otpadu. Određeni su uhvaćeni u tome, moj prijedlog je da idemo s povećanjem kazni koje su po postojećoj odluci minimalne. To samo govori o bezobrazluku i načinu postupanja određenih pravnih osoba, za to nisu građani krivi… Na terenu su stalno i komunalni redari i predstavnici Čistoće. - dosta je bio oštar Šuta, naglasivši i kako je Grad Split na čišćenju grada angažirao Čistoću te se taj trošak direktno fakturira Banovini, naplaćuje se iz proračuna, ne iz računa koje Čistoća šalje građanima.

Moramo spomenuti kako su, nema tome dugo, prije 2-3 godine, dok je vlast u Splitu imala drugi predznak, a aktualni gradonačelnik i njegova stranka su bili u opoziciji, česte primjedbe iz HDZ-ovih redova prema Puljku išle upravo na račun (ne)čistoće Splita. Medijima su se slale fotografije zatrpanih kontejnera, odbačenog namještaja i šute pored spremnika, te se prozivalo tadašnju vlast za potpuni slom Čistoće. U kojoj su tada kao i sada bili zaposleni više-manje isti ljudi, iste političke provenijencije, a evo sad odjednom doznajemo (šala naravno, znalo se to oduvijek) da su bili isti i problemi lažnih bolovanja. No, tada nije bilo razumijevanja za stranku Centar...