Nekad je nosio bombe, danas iz njega iskaču padobranci: Nad Sinjem leti zrakoplov star čak 95 godina!

Na prvi pogled izgleda kao zrakoplov iz nekog starog filma. Dva krila, drveni propeler, otvorena pilotska kabina i konstrukcija kakva se danas gotovo više ne može vidjeti na nebu. No Polikarpov Po-2, koji je ovih dana privukao pozornost na sinjskom aerodromu Piket, nije muzejski eksponat. Ovaj gotovo stoljeće star dvokrilac i dalje leti, a iz njega danas iskaču čak i padobranci!

Riječ je o zrakoplovu proizvedenom davne 1931. godine, koji je tijekom svojeg iznimno dugog života prošao različita razdoblja zrakoplovne povijesti. Njegova je priča toliko neobična da povezuje sovjetsku avijaciju, Drugi svjetski rat, nekadašnji zadarski aeroklub, Split i današnje sportsko zrakoplovstvo u Sinju.

Posebne prizore snimio je Eddy Meštrović, fotograf i veliki zaljubljenik u zrakoplovstvo, čije fotografije prikazuju ovaj povijesni stroj na zemlji, okružen posjetiteljima, ali i visoko iznad Sinjskog polja, u trenucima kada ga napuštaju padobranci.

Zrakoplov iz 1931. godine koji još uvijek leti

Polikarpov Po-2, izvorno poznat pod oznakom U-2, sovjetski je dvokrilac konstruiran krajem dvadesetih godina prošlog stoljeća. Zamišljen je kao jednostavan, jeftin i pouzdan zrakoplov za školovanje pilota, no ubrzo se pokazalo da može obavljati mnogo više zadataka.

Koristio se za obuku, izviđanje, prijevoz, poljoprivredne poslove, a tijekom ratova i kao laki bombarder. Zbog njegove primjene u poljoprivredi postao je poznat pod nadimkom „Kukuruznik”.

Primjerak koji danas leti u Dalmaciji nosi hrvatsku registraciju 9A-ISC i oznaku SIN 27. Prema zrakoplovnim evidencijama, izrađen je 1931. godine, što znači da je ove godine navršio čak 95 godina.

Pokreće ga karakteristični peterocilindrični zvjezdasti motor Švecov M-11, snage približno 125 konjskih snaga. Njegov prepoznatljivi zvuk i danas privlači pozornost ljubitelja zrakoplovstva, osobito kada se pojavi iznad Dalmacije.

„Noćne vještice”: Kako je spori dvokrilac postao strah i trepet njemačkih vojnika?

Najzanimljiviji dio povijesti ovog tipa zrakoplova vezan je uz Drugi svjetski rat. Iako je Po-2 već tada bio tehnološki zastario, sovjetska vojska pronašla mu je ulogu u kojoj se pokazao iznimno korisnim.

Posebno su ga proslavile pripadnice 588. noćne bombarderske zrakoplovne pukovnije, sovjetske postrojbe sastavljene od žena, koje su njemački vojnici prozvali „Noćnim vješticama”.

Pilotkinje su noću letjele prema njemačkim položajima, često na malim visinama, u zrakoplovima koji nisu imali gotovo nikakvu zaštitu. Njihova je taktika bila neobična, ali učinkovita.

Približavajući se cilju, smanjivale su snagu ili gasile motore te ostatak puta prelazile gotovo nečujnim jedrenjem. Umjesto prepoznatljive buke motora, neprijateljski vojnici čuli bi tek strujanje zraka oko krila i zategnutih žica konstrukcije.

Taj je zvuk, prema ratnim svjedočanstvima, podsjećao na šuštanje vještičje metle. Otuda i naziv koji je ostao zapisan u povijesti zrakoplovstva.

„Noćne vještice” tijekom rata izvele su više od 24.000 borbenih letova, a jedan od njihovih zadataka bio je neprestanim noćnim napadima iscrpljivati protivničke snage i onemogućavati im odmor.

Polikarpovi su korišteni i tijekom velikih operacija na Istočnom bojištu, uključujući Staljingradsku bitku. Zanimljivo je da se u ranijim tekstovima o splitskom primjerku navodi kako je i on sudjelovao u toj bitci, premda za ratni put upravo tog zrakoplova zasad nema dostupne neovisne dokumentarne potvrde.

Nevjerojatna dalmatinska priča: Nekad je nosio ime „Zadar Express”

Priča o ovom zrakoplovu nije zanimljiva samo zbog njegove ratne prošlosti. Ima on i bogatu povijest povezanu s Dalmacijom.

U vrijeme bivše Jugoslavije nosio je registraciju YU-CNI, a na jednoj arhivskoj fotografiji, snimljenoj u Zadru u svibnju 1972. godine, vidi se i neobičan natpis „Zadar Express”.

Iza tog imena krije se gotovo filmska epizoda.

Prema zapisu o povijesti Aerokluba Zadar, tijekom kolovoza 1969. godine pilot Ignac Lucin iz Preka preuzeo je stari Polikarpov u Vršcu i krenuo prema Zadru.

Let nije prošao bez poteškoća. Budući da u zrakoplovu nije bilo dovoljno goriva za nastavak puta, iskusni pilot sletio je na livadu u Brgudu kod Benkovca. Ondje je pričekao da mu donesu gorivo u kantama, a zatim ponovno poletio i uspješno stigao u zadarsku zračnu luku.

Zbog njegove skromne brzine, Zadrani su zrakoplov šaljivo nazvali „Zadar Express”.

Taj detalj pokazuje koliko je ovaj stari dvokrilac već desetljećima dio lokalne zrakoplovne povijesti.

U Splitu je dobio novi život

Da Polikarpov danas ponovno može letjeti, uvelike je zaslužan Matko Raos, pilot, sudionik Domovinskog rata i jedan od osnivača Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Dalmacija Danas već je 2019. godine pisala o ovom zrakoplovnom raritetu, koji je Raos godinama pažljivo obnavljao u hangaru splitske zračne luke.

Restauracija je zahtijevala mnogo strpljenja i rada, osobito zbog starosti konstrukcije i posebnosti dijelova kakvi se desetljećima više ne proizvode u redovnim serijama.

Eddy Meštrović još je tada imao priliku letjeti ovim zrakoplovom iznad Sinja te je svoje iskustvo zabilježio kamerom.

Koliko je Polikarpov poseban, pokazuje i činjenica da je danas riječ o rijetkom primjerku povijesnog dvokrilca koji je ostao u letnom stanju. Većina njegovih nekadašnjih suvremenika odavno je završila u muzejima ili je nestala tijekom proteklih desetljeća.

Nekad bombe, danas padobranci

Najljepši dio ove priče možda je upravo kontrast između prošlosti i sadašnjosti.

Tip zrakoplova koji je tijekom Drugog svjetskog rata služio za bombardiranje danas se u Dalmaciji koristi za sasvim drukčije aktivnosti. Umjesto ratnih zadataka, na nebu iznad Sinjskog polja može ga se vidjeti u društvu sportskih padobranaca.

Fotografije Eddyja Meštrovića prikazuju trenutke kakvi se rijetko viđaju: padobranac napušta povijesni dvokrilac, dok se daleko ispod njega prostiru naselja, polja i planine Cetinske krajine.

Na zemlji je priča jednako zanimljiva. Djeca, roditelji i stariji posjetitelji okupljaju se oko letjelice čija je konstrukcija nastala u vrijeme kada je zrakoplovstvo još bilo u svojim pionirskim desetljećima.

I dok moderni putnički zrakoplovi prelaze kontinente za svega nekoliko sati, ovaj vremešni Polikarpov leti svojim znatno sporijim ritmom, podsjećajući na doba kada je već i samo letenje predstavljalo veliku pustolovinu.

Devedeset pet godina nakon proizvodnje, njegov se propeler i dalje okreće. A kada ponovno poleti iznad Sinja, sa sobom ne nosi samo padobrance nego i gotovo stoljeće zrakoplovne povijesti.