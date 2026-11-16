Nekad je bio ovisnik i diler, danas spašava ljude s ulice: Splićanin pokrenuo veliku akciju, za ostvarenje sna treba i do dva milijuna eura!

U Splitu već šest godina djeluje prenoćište Udruge Snaga vjere, kroz koje je prošlo više od 150 ljudi. Međutim, kapaciteti su ograničeni na svega šest kreveta, zbog čega su brojni potrebiti morali ostati bez smještaja. Upravo zato udruga sada kreće u znatno ambiciozniji projekt kojim želi osigurati ne samo privremeni krov nad glavom, nego i mogućnost potpuno novog početka. Akcija pod nazivom “Osigurajmo kuću za trajni smještaj beskućnika i pomoć ovisnicima” službeno je pokrenuta danas, 16. studenoga, na datum koji za predsjednika udruge ima posebno značenje.

Prije 23 godine ostavio drogu i dilanje, danas želi pomoći drugima

Nikša Džanko, predsjednik splitske Udruge Snaga vjere, upravo na današnji dan obilježava 23 godine otkako je promijenio svoj život. Naime, 16. studenoga 2003. godine u komuni Remar prekinuo je s ovisnošću o drogama i dilanjem. Danas, više od dva desetljeća poslije, želi pomoći ljudima koji prolaze kroz slične životne teškoće.

“Na današnji dan prije 23 godine dobio sam novi život. Obećao sam Bogu da ću ga živjeti djelima ljubavi. Ova kuća je sljedeći korak tog obećanja”, poručio je Džanko. Njegova je želja stvoriti mjesto na kojem ljudi bez doma neće morati svake večeri razmišljati gdje će prespavati, nego će dobiti priliku za dugoročan oporavak i samostalniji život.

Traže kuću sa sedam soba i velikom okućnicom. Cijena može dosegnuti dva milijuna eura

Plan udruge je kupiti nekretninu površine najmanje 250 četvornih metara, sa sedam soba i okućnicom od najmanje 3.000 četvornih metara. Idealna lokacija bila bi unutar 30 kilometara od Splita, no razmatraju se i mogućnosti na Braču i Šolti.

Prema informacijama udruge, cijena odgovarajuće kuće sa zemljištem može dosegnuti čak dva milijuna eura. No, zamišljeni objekt ne bi bio klasično prihvatilište. Korisnici bi ondje imali priliku trajno živjeti, uzgajati vlastito voće i povrće, brinuti se o kokošima te pomagati starijim stanovnicima mjesta u kojem bi se kuća nalazila. Cilj je, ističu iz udruge, stvoriti samoodrživu zajednicu u kojoj će korisnici živjeti poput obitelji, razvijati radne navike i ponovno pronaći svoje mjesto u društvu.

Prenoćište ima samo šest kreveta, a potreba za pomoći mnogo je veća

Udruga Snaga vjere od 2014. godine pomaže osobama koje su se našle u teškim životnim okolnostima. U Sinovčićevoj ulici u splitskom Velom Varošu osigurava besplatno prenoćište i tople obroke, no prostor je otvoren samo tijekom noći. Dodatni je problem, smatraju u udruzi, činjenica da se prenoćište nalazi u samom središtu grada, gdje su alkohol i droga lako dostupni, što osobama koje se pokušavaju izvući iz ovisnosti može predstavljati ozbiljan izazov.

U proteklih šest godina kroz prenoćište je prošlo više od 150 ljudi, a udruga je potaknula više od 25 osoba s problemom ovisnosti da započnu liječenje u terapijskoj zajednici. Za mnoge korisnike prenoćište je bilo mnogo više od mjesta na kojem mogu prespavati. Vlasta Šelember, jedna od korisnica, kazala je da joj “nikad u životu nije bilo bolje”, dok je Lidija Benzon istaknula kako nikada nije bila tužnija nego kada je morala napustiti prenoćište i otići u dom za starije. Upravo takva iskustva dodatni su razlog zbog kojeg udruga želi osigurati trajni smještaj.

Traže samo vrijednost jedne kave mjesečno, a obećavaju potpunu transparentnost

Posebnost ove humanitarne akcije jest način na koji udruga želi prikupljati novac. Umjesto oslanjanja isključivo na velike donatore, građane pozivaju da se uključe manjim, ali redovitim mjesečnim uplatama, primjerice u iznosu cijene jedne kave. Ako se dovoljan broj ljudi odluči na takav oblik pomoći, vjeruju da bi s vremenom mogli prikupiti sredstva potrebna za kupnju nekretnine.

Iz udruge posebno naglašavaju da nitko od njezinih članova ne prima plaću te da i sam predsjednik Nikša Džanko radi volonterski. Također najavljuju da će svakog mjeseca javno objavljivati bankovne izvatke kako bi donatori imali uvid u prikupljanje i trošenje novca. “Budite i naši najveći kritičari ako radimo drukčije od obećanog”, poručili su iz udruge, pozivajući i novinare da prate provedbu akcije.

Kako pomoći? Objavljen je i račun za donacije Svi koji žele sudjelovati u akciji mogu pomoći uplatom na račun Udruge Snaga vjere. Podaci za donaciju Primatelj: Udruga Snaga vjere IBAN HR8623600001102414201 Kopiraj Model: HR99 Opis plaćanja: Donacija – kuća za trajni smještaj Kontakt za volontere i stručne osobe: 095 720 8711

Iz udruge posebno preporučuju otvaranje trajnog naloga, čime bi građani mogli redovito pomagati u ostvarenju ovog projekta. U tijeku je i potraga za odgovarajućom nekretninom u suradnji s agentom za nekretnine. Kuća bi bila u vlasništvu udruge.

Prva kuća tek je početak: Žele ih imati čak deset

Iako je kupnja prve kuće trenutačno najveći izazov, Džanko i njegovi suradnici imaju još veće planove.

Dugoročna vizija Udruge Snaga vjere uključuje stvaranje mreže od deset kuća u kojima bi osobe bez doma i oni koji se bore s ovisnošću mogli dobiti sigurnost, podršku i novu priliku.