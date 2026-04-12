Nekad igrač Hajduka, danas trener suparničke momčadi. Pogledajte kako se Carević pozdravio s hajdukovcima

Mario Carević, koji je svoju nogometnu karijeru započeo u Hajduku i upravo na Poljudu napravio prve ozbiljne korake u profesionalnom nogometu, danas se vraća u Split u potpuno drugačijoj ulozi – kao trener Gorice, momčadi koja gostuje bijelima.

Povratak na stadion na kojem je nekad igrao za njega zasigurno ima posebnu težinu, a to se moglo osjetiti i uoči samog početka susreta. Carević se srdačno pozdravio s članovima stručnog stožera i poznatim licima iz tabora Hajduka.

Iako danas predvodi suparničku momčad, očito je da emocije prema Hajduku i dalje postoje, što je ovom susretu na Poljudu dalo dodatnu notu simbolike i osobne priče.