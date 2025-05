NEIZVJESNA UTRKA ZA SPLIT Šuta: 'Neka kaže jedan veliki projekt koji mi ostavlja u nasljedstvo'; Puljak: 'Ako Šuta pobijedi, Kerum će upravljati gradom'

Prema rezultatima izbora za gradonačelnika Splita, nakon što su obrađena sva 163 biračka mjesta, u drugi krug idu Ivica Puljak (Centar) i Tomislav Šuta (HDZ, DP, HSLS, HDS).

Na izbore je izašlo tek nešto više od 37 posto birača s pravom glasa.To je jedna od najnižih izlaznosti u povijesti lokalnih izbora u Splitu.

U drugom krugu i jednoj i drugoj strani važno je dobiti, odnosno zadržati čelno mjesto u gradu Splitu. O taktikama u utrci u RTL-u Danas razgovarali su s Ivicom Puljkom i Tomislavom Šutom.

Gospodine Šuta, kako planirate osvojiti birače?

"Mislim da su građani Splita vrlo jasno kazali da više od dvije trećine želi promjenu. Ja ih ovim putem pozivam za jedan pristup koji smo cijelo vrijeme govorili, da je to kultura, dijalog, grad bez konflikta. Možemo vidjeti da u četiri godine imamo podjelu u društvu i konfliktne situacije. Kroz jasan program za mlade, za umirovljenike i za poduzetnike i socijalnu politiku, da to je to put za budućnost i razvoj grada Splita", rekao je Šuta

"Do sada smo vodili kampanju istine, nemamo iza sebe interesne lobije, nemamo iza sebe niti represivni aparat. Imamo samo istinu i svoje građane", poručio je Puljak.

Zašto mislite da to druga strana ima?

"Ja govorim sada o nama. Dakle, i istina je da smo pokrenuli najveći investicijski ciklus u povijesti grada, da smo završili mnoge projekte, da smo otvorili dio plaže Žnjan, da smo počeli graditi vrtiće, škole. Tri škole, dvije garaže smo napravili, pet ih sada radimo, pet ih se priprema. Upisali smo svu djecu u vrtiće, zasadili smo najviše stabala u novijoj povijesti gada Splita i tako dalje. To je istina i mi ćemo istinom ići među birače kao što smo i do sada išli. Zato smo pobijedili u prvom krugu, osvojili najviše mjesta u gradskom vijeću i dalje ćemo voditi grad", rekao je Puljak.

Je li to točno gospodine Šuta?

"Naravno da nije, naravno da građani vama ne vjeruju. Svi projekti koji su sada realizirani su iz prethodnog perioda Andre Krstulovića Opare. Ono što želim da grad Split napokon dobije jedan zamah. Mogli smo vidjeti da gradonačelnik i sada cijelo vrijem uporno inzistira na nekakvim pobjedama i obračunima, ali iza njega i te kakvi lobiji stoje", kazao je Šuta.

"Istina nije ovo što on kaže, nego je istina druga. Istina je da smo naslijedili projekte, ali smo naslijedili projekt Žnjan bez odvodnje, istina je da smo naslijedili projekt botaničkog vrta bez biljaka. Istina je i da smo naslijedili projekt tehnološkog parka bez riješenih imovinsko- pravnih odnosa i sve smo ih realizirali", odgovorio je Puljak.

"Evo nek gospodin gradonačelnik, koji je gradonačelnik do 1.6., neka kaže jedan veliki projekt za grad Split koji mi ostavlja u nasljedstvo", rekao je Šuta.

"Neću ja njemu ostaviti ništa, nego ćemo nastaviti. Istina je, na primjer, ako gospodin Šuta pobijedi da će Kerum upravljati gradom. To je isto istina", odgovorio je Puljak.

Zašto vi ne možete popiti jednu kavu zajedno?

"Pa možemo, to možemo", kazao je Puljak.

"Ja nemam taj problem. Ja mogu sa svima surađivati i najnormalnije razgovarati za dobrobit grada Splita", složio se Šuta.

Kako ćete osvojiti većinu u gradskom vijeću?

"Ovim afirmativnim pristupom kako sam i kazao. Mislim da smo pokazali jednu uljuđenost i kulturu za razliku od trenutne gradske vlasti. Evo i gradonačelnik ima svoga zamjenika i mogli smo vidjeti način komunikacije koji je bio prisutan cijelo vrijeme. Mislim da to građani ne odobravaju i protive se takvom načinu komunikacije", poručio je Šuta.

"Istina je to da ćemo mi ponuditi svima kojima je javni interes prvi interes, a ne osobni interes, da nas podrže u gradskom vijeću. Istina je na primjer to da je gospodin Kerum već najavio, a onda je vrlo grubo napao Most. Ja ne vidim kako gospodin Šuta i gospodin Kerum uopće mogu doći do većine", rekao je Puljak.

Obojica ste zvali kandidata Mosta, jeste li dogovorili suradnju?

"Razgovarali smo, ali kao što ste vidjeli, gospodin Kerum, koji je koalicijski partner gospodina Šute je rekao da ne dolazi u obzir s Mostom", rekao je Puljak.

