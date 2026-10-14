Neizmjerna tuga u Splitu: Preminuo Jan Morović, višestruki prvak Hrvatske i prvi reprezentativac Boksačkog kluba Torcida

Tužna vijest pogodila je splitsku sportsku zajednicu. Preminuo je Jan Morović, uspješni boksač i član Boksačkog kluba Torcida Split, koji je tijekom svoje karijere ostvario zapažene rezultate i postao prvi hrvatski reprezentativac iz redova ovog kluba.

Morović je bio trostruki uzastopni prvak Hrvatske u konkurenciji do 22 godine, u kategoriji do 92 kilograma, a 2024. godine osvojio je i naslov seniorskog prvaka Hrvatske. Nastupao je za hrvatsku reprezentaciju na međunarodnim natjecanjima.

„Ostali smo bez brata, prijatelja i našeg šampiona“

Iz Boksačkog kluba Torcida Split oprostili su se od njega dirljivom porukom.

„U dubokoj boli i s neizmjernom tugom opraštamo se od našeg brata Jana. Preranim odlaskom našeg Jana ostali smo bez brata, prijatelja, sportaša, našeg šampiona, pred kojim je bio najbolji dio života“, poručili su iz kluba.

Posebno su istaknuli njegovu hrabrost, borbenost i sportske uspjehe kojima je ispisao važne stranice klupske povijesti.

„Dragi Jane, hvala ti za svaki trenutak proveden s nama, u dvorani i izvan nje. Hvala ti šta si nas toliko puta učinija ponosnima svojom hrabrošću i borbenošću u ringu. Naš prvak Hrvatske i prvi reprezentativac iz redova Torcide – zauvijek ćeš biti naš ponos.“

Iz kluba su izrazili iskrenu sućut obitelji, rodbini i prijateljima preminulog boksača.

„Zauvijek ćeš ostati dio našeg kluba. Torcida te nikad neće zaboraviti. Jane, počivaj u miru Božjem.“