NEGDJE PADAJU REKORDI Na Spinutu do 18 sati glasalo oko 1.100 ljudi, visok odaziv i u Žrnovnici: Evo što pokazuju raniji izbori

Na Spinutu je već do 18 sati glasalo oko 1.100 birača, gotovo koliko tijekom cijelog izbornog dana na prošlim kotarskim izborima. Kako doznajemo s terena, od približno 5.400 upisanih birača na birališta je izašlo njih oko 20,4 posto. Visok odaziv bilježi se i u Žrnovnici, gdje je, prema informacijama koje doznajemo, glasalo oko 25 posto birača. To je ujedno najveća izlaznost u Žrnovnici otkad se provode kotarski izbori u Splitu.

Premda je riječ o neslužbenim podacima za samo dvije sredine, brojke privlače pozornost jer splitske kotarske izbore tradicionalno prati slab interes građana. Na prethodnim izborima ukupna izlaznost u Splitu bila je oko 11 posto, pa su Spinut i Žrnovnica već prije zatvaranja birališta znatno iznad tadašnjeg gradskog prosjeka.

Gotovo dvostruko više od prošlog gradskog prosjeka

Kotarske izbore u Splitu tradicionalno obilježava relativno slab odaziv. Na prethodnim izborima, održanima u rujnu 2022. godine, ukupna izlaznost bila je oko 11 posto. Današnje brojke sa Spinuta i iz Žrnovnice tako su gotovo dvostruko veće od tadašnjeg gradskog prosjeka. Ipak, obje su sredine i prije četiri godine imale iznadprosječnu izlaznost. Prema tada objavljenoj analizi Dalmacije Danas, na Spinutu je tijekom cijelog izbornog dana glasalo oko 1.150 birača, uz navedenu izlaznost od približno 19,5 posto. U Žrnovnici je izlaznost bila oko 18,4 posto. Spinut se tako, prema informacijama koje doznajemo, već do 18 sati približio ukupnom broju birača koji su ondje glasali na prošlim kotarskim izborima. Pritom je, prema dostupnim brojkama, ove godine na biračkom popisu manje ljudi.

Visoka izlaznost, ali rekord tek treba potvrditi

Iako današnji odaziv privlači pozornost, za tvrdnju o povijesnom rekordu potrebno je pričekati službene podatke i usporedbu po biračkim mjestima. Naime, Dalmacija Danas nakon izbora 2022. izvijestila je da je na Sirobuji izlaznost bila oko 28,8 posto, a u Slatinama oko 25,8 posto. Odaziv od oko 20 posto stoga je visok u odnosu na splitski prosjek, ali nije bez presedana na izborima za vijeća kotareva i mjesnih odbora. Na današnjim izborima biraju se vijeća 27 gradskih kotareva i sedam mjesnih odbora. Svako vijeće ima sedam članova, odnosno ukupno se bira 238 vijećnika. Izbori za mjesne odbore održavaju se u Donjem Sitnom, Gornjem Sitnom, Kamenu, Slatinama, Srinjinama, Stobreču i Žrnovnici. Birališta su otvorena do 19 sati.

Kotarska vijeća i vijeća mjesnih odbora predstavljaju građane u pitanjima koja izravno utječu na svakodnevni život u njihovu susjedstvu. Među njima su uređenje javnih površina, zelenilo, parkiranje, dječja igrališta i drugi komunalni problemi. Izabrani predstavnici prenose potrebe stanovnika gradskim službama, predlažu prioritete i sudjeluju u traženju rješenja.

Tko se sve natječe na splitskim kotarskim izborima?

Na izborima se natječe ukupno 78 kandidacijskih lista s 546 kandidata. Od toga je 68 lista prijavljeno u gradskim kotarevima, a deset u mjesnim odborima. Koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta nastupa u svim 34 jedinicama mjesne samouprave, zajednička koalicija Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a u 15 kotareva, a DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti imaju osam lista.

Uz njih, Centar samostalno nastupa na Visokoj, stranka Split je naš! u Sirobuji, na Sućidru i Šinama, Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) u Varošu, a Hrvatska seljačka stranka (HSS) u Žrnovnici.

Natječe se i 15 lista grupa birača, koje predvode: Tomislav Zaninović – Bačvice, Marko Pavić – Kman, Josip Dodoja – Kocunar, Daniel Lolić – Lokve, Pjer Baranović – Meje, Ante Popović – Neslanovac, Tonći Seser – Neslanovac, Marin Borzić – Pujanke, Ante Leskur – Ravne njive, Ivica Grubišić – Sirobuja, Luka Kovač Levantin – Spinut, Damir Roda Ćosić – Sućidar, Ante Banović – Varoš, Jaska Peričić – Gornje Sitno i Špiro Vlajić – Žrnovnica.

U sedam jedinica biračima je ponuđena samo lista HDZ-a i DP-a: u kotarevima Blatine–Škrape i Brda te mjesnim odborima Donje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine i Stobreč.