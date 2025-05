Negativni rekorder ovih izbora: 27,12 posto ljudi mu nije htjelo dati glas, pogledajte gdje još su protestni birači bili u većini

To da je u Sućurju u nedjelju na lokalne izbore izašlo 78,59 posto upisanih birača, to do sada, valjda, svatko zna – općina na istočnom kraju Hvara je rekorder po izlaznosti u Hrvatskoj.

Nije to jedino mjesto u kojem su izbore ozbiljno shvatili. U Primorskom Dolcu je biračkim mjestima pristupilo 71,32 posto upisanih, u Nerežišćima 71,03 posto. Upravo u toj općini na Braču je bilo među najmanje zabilježenih nevažećih listića – tek 2,88 posto ili 17 osoba s pravom glasa, koji su za izbor načelnika (a birali su između dvije opcije) ‘poništili’ glasački listić, Zanimljivo, jer za izbor Općinskog vijeća prebrojano je 6,26 posto nevažećih, olitiga 37 birača.

Što je jedno odstupanje od generalnog pravila na ovim izborima, logičnog rekli bi: najviše nevažećih, praktički prosvjednih, listića evidentirano je u onim općinama prvenstveno gdje birači nisu imali izbora, gdje se kandidirala samo jedna osoba za mjesto šefa općine! A na tim istim biračkim mjestima nevažećih listića za izbor predstavničkog tijela, dakle vijeća, puno je manje – jer su, obično, birači mogli birati između više lista…

Milna, Klis, Hrvace

A brojke kriju brojne zanimljivosti, danas ćemo se baviti upravo tim, nevažećim glasovima na području četiri dalmatinske županije. U najvećoj, Splitsko-dalmatinskoj, daleko najveći ‘odaziv’ prosvjednih glasova bio je u – Milni! Tamo se naime za načelnika općine jedini kandidirao dugogodišnji načelnik Frane Lozić (SDP), što nije bilo po volji čak 21,25 posto birača! Svako peti je listić bio nevažeći, od 462 birača koji su pristupili izborima, čak 98 ih je ‘poništilo’ listić.

Slična je sudbina (makar se vjerojatno ne bune, i s jednim glasom ZA postali bi načelnici) zadesila poznate političare: Jakov Vetma u Klisu je izazvao 15,8 posto prosvjednih glasova, a Dinko Bošnjak u postotku gotovo identičnih 15,7, no u apsolutnoj brojci ipak nešto manjih 213 prosvjednih glasova sumještana… Obojica su iz HDZ-a i često su upravo njihovim kandidatima (jedinim na listama) sumještani pokazali palac dolje.

Korelacija s brojem kandidata je jasna i očita. U Dicmu su bila tri kandidata za načelnika općine pa je broj nevažećih listić 1,31 posto! Nije to doduše pravilo od kojeg se ne odstupa, bilo je obrnutih primjera poput Lovreća gdje je jedini kandidat na koncu imao samo 8,06 posto nevažećih. U Sutivanu je 15,6 posto prosvjednih glasova, u Zagvozdu 12,96, u Lokvičićima 11,55 posto. Što se tiče općina, kako je ‘bitka’ u Baškoj Vodi između Joska Roščića, dugogodišnjeg i pomalo kontroverznog načelnika te ‘izazivača’ s liste NLM i SDP-a bila napeta (787:734 glasa za bivšeg/budućeg načelnika Roščića), tako je i sa samo dva kandidata zabilježeno tek 2 posto nevažećih!

Gradovi su se mahom držali nekih normi, uglavnom su se nevažeći glasovi držali u između dva i četiri posto. Anomalija, ako je tako možemo nazvati, je Grad Komiža gdje praktički nije bilo prosvjednih glasova jer je nevažećih listića prebrojano 12 (1,54 posto), kao i Grad Vrlika gdje se može reći da je 14 birača (1,48 posto) doista pogriješilo pri zaokruživanju svojih favorita… U oba slučaja su birači imali izbor između četvero kandidata za mjesto gradonačelnika.

Najviša brojka za dalmatinske gradove

E da, anomalija, i to značajna, je Stari Grad na Hvaru: tamo je naime unatoč dvojici kandidata, nevažećih listića bilo čak 12,78 posto (181 birač od 1416 koliko ih je pristupilo izborima), najviša brojka za dalmatinske gradove!

Za praktički sve općine i gradove vrijedilo je pravilo kako je nevažećih listića znatno manje pri izbori lista za zastupničko tijelo. Tako je recimo u Milni nevažećih u izboru za Općinsko vijeće (samo dvije liste istina) bilo tek 7,14 posto, tri puta manje nego za šefa općine.

Rekorder po pitanju prosvjednih listića ipak dolazi iz najjužnije županije: u Stonu je ‘pogrešno’ popunilo glasački listić za načelnika općine (što bi Vedran Antunica iz HDZ-a trebao notirati, daleko je to od politički bezazlenog incidenta) čak 27,21 posto izašlih birača! Njih 259 od ukupno 952 birača! A vrijedi spomenuti, u istom tom Stonu, u kutiji gdje su se ubacivali glasački listići za vijeće, otkriveno je samo 2,94 posto nevažećih glasova, brojkom njih - 28!

Na Mljetu je 20,16 posto glasova bilo nevažećih (također samo jedan kandidat, Đivo Market iz HDZ-a), u Zažablju 16,73 posto, Janjini 16,18 posto te u Smokvici 13,64 posto nevažećih glasova.

Naravno, sve redom općine s jednim kandidatom za načelnika. Da može drugačije, svjedoči primjer iz Župe Dubrovačke: četiri kandidata, 2,27 posto nevažećih!

U Unešiću također svijetli primjer demokracije. Na biračka mjesta izašlo je čak 76 posto upisanih birača (893 od 1175), tri su kandidata bila za fotelju općinskog načelnika. I naravno , onda ne čudi da je nevažećih glasova bilo točno deset, najmanje igdje u postotku: 1,12 posto!

Nije doduše ni Šibensko-kninska županija lišena svojih prosvjednih glasača. U Pirovcu 19,35 posto, svaki peti glasač nije htio dati svoj glas jedinom kandidatu SDP-a i Focusa Ivanu Gulamu. A u Kijevu je recimo 14,17 posto nevažećih.

Zadarska županija je imala svoje specifičnosti. U Benkovcu je recimo izlaznost jedna od najmanjih u državi, tek 29,34 posto ili 3571 osoba s pravom glasa od upisanih 12173!

Na Pašmanu je izašlo tek nešto više od 33 posto birača, a u tako maloj izlaznosti čak 25,56 posto birača nije htjelo zaokružiti ime jedinog kandidata Krešimira Ćosića iz HDZ-a.

U Svetom Filipu i Jakovu slična situacija, 24,12 posto nevažećih na nešto bolju izlaznost od 51 posto. U brojkama, 515 birača od 2136 nije dalo svoj glas kandidatu HDZ-a.

Na Saliju je postotak prosvjednih glasova 19,85 posto, iako je tamo jedini kandidat bio koalicije SDP, HSS, HNS.

Da ipak situacija nije isključiva, svjedoči raritetni primjer iz Škabrnje: jedini kandidat za načelnika iz redova HDZ-a zaslužan je za samo 3,72 posto nevažećih listića, uz preko 50 posto izlaznosti!