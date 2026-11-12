Nedužnom čovjeku nacrtali metu na čelo: Lažno ga povezali sa smrću pacijenta u Jankomiru, sada mu prijete smrću

Zagrebački vodoinstalater Krešimir Radušić posljednjih dana proživljava tešku dramu nakon što se njegova fotografija s Facebooka pojavila na društvenim mrežama uz teške i potpuno neutemeljene optužbe da je sudjelovao u incidentu sa smrtnim ishodom u psihijatrijskoj bolnici Jankomir.

Iako sa zdravstvom niti s navedenom bolnicom nema nikakve veze, Radušiću je preko noći nacrtana meta na čelu, a u inbox su mu počele stizati brojne gnjusne uvrede i izravne prijetnje smrću. U razgovoru za DNEVNIK.hr ispričao je kako se trenutačno nalazi na terenu u Dubrovniku gdje radi već tri mjeseca te da je ostao šokiran kada je shvatio za što ga se proziva.

"Moje ime je Krešimir Radušić, rođen sam 1961. godine u Zagrebu. Radim kao vodoinstalater, trenutačno sam u Dubrovniku već tri mjeseca i nikakve veze sa zdravstvom nemam. Netko je uzeo moju staru sliku s Facebooka i objavio da sam ja jedan od tehničara iz Jankomira, onaj u crnoj majici", rekao je vidno potreseni Radušić.

Poruke pune mržnje i prijetnji: "Malo me je strah"

Nakon što je notorna Facebook stranica "Narodni reporteri" objavila njegov identitet i fotografiju u kontekstu slučaja Jankomir, pokrenut je pravi internetski linč. Uz lažne tvrdnje i klevete koje su se počele širiti društvenim mrežama, Radušićev profil zatrpale su poruke nepoznatih ljudi koji su ga nazivali ubojicom i prijetili mu fizičkim obračunom.

"Imam prijetnje smrću, imam prijetnje da će mi ženu ubiti, djecu koju nemam, da će mi mater ubiti, da će mi svašta nešto napraviti. Ja sam u Dubrovniku, uopće ne znam o čemu se radi. Malo me je strah i evo upravo idem na policiju u Dubrovniku sve to prijaviti", kazao je Radušić.

U porukama koje je ustupio redakciji DNEVNIK.hr vide se teške uvrede, proklinjanja te pozivi na obračun uz poruke poput "Ubojico", "Bolje da te policija uhvati i da ostaneš u zatvoru jer nije sigurno vai za tebe", kao i izravne prijetnje nasiljem.

Nakon što je ogromna šteta već učinjena, a nedužni čovjek izložen javnom sramoćenju i opasnosti, stranica "Narodni reporteri" uklonila je sporne navode i objavila javnu ispriku u kojoj priznaje da informacije prije objave nisu provjerili.

"Tijekom našeg istraživanja slučaja smrti pacijenta u psihijatrijskoj bolnici Jankomir objavili smo ime i fotografiju Krešimira Radušića, pogrešno ga povezujući s osobama koje su sudjelovale u spornoj intervenciji. Prema informacijama koje smo naknadno dobili, Krešimir Radušić nema nikakve veze s tim događajem, niti je bio zaposlenik navedene bolnice. Njegovo ime našlo se među podacima koje smo dobili tijekom istraživanja, a koje nismo dovoljno provjerili prije objave. Time smo čovjeku nanijeli nepravdu. Krešimiru Radušiću ovim se putem javno i nedvosmisleno ispričavamo zbog pogrešne optužbe i štete koju mu je naša objava mogla prouzročiti", objavili su administratori te stranice.

Slučaj je sada u rukama policije, a svim ostalim internet ratnicima i osvetnicima ostaje upozorenje koliko njihovo neprovjereno širenje optužbi i pozivanje na linč na društvenim mrežama može ugroziti sigurnost i živote potpuno nedužnih građana.