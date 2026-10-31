Nedostaje vam vitamina D? Nutricionisti izdvojili tri napitka koja mogu pomoći

Vitamin D važan je za imunosni sustav, zdravlje kostiju i pravilno funkcioniranje mišića. Iako ga tijelo proizvodi kada je koža izložena sunčevoj svjetlosti, tijekom hladnijih mjeseci mnogima je potreban dodatan unos hranom. Osim u masnoj ribi i jajima, vitamin D može se pronaći i u određenim napitcima, piše Health.

Kravlje mlijeko

Kravlje mlijeko prirodno sadrži vrlo malo vitamina D, no neki ga proizvođači dodatno obogaćuju. Šalica takvog mlijeka može osigurati oko 100 IU vitamina D, odnosno približno 17 posto dnevnih potreba odrasle osobe.

"Obogaćivanje mlijeka vitaminom D pomaže ljudima da lakše unesu preporučene količine", objasnila je za Health.com nutricionistica Julie Stefanski. Mlijeko je ujedno dobar izvor kalcija, fosfora, kalija i bjelančevina, a jednostavno ga je uključiti u prehranu, primjerice dodavanjem u kavu, prenosi Index.

Biljni napitci

Napici od soje, badema, riže i drugih biljnih sastojaka također mogu sadržavati dodani vitamin D. Ipak, količine se znatno razlikuju među proizvođačima, pa je važno provjeriti deklaraciju.

"Proizvođači biljnih napitaka često nastoje postići sličan nutritivni sastav kao kod obogaćenog kravljeg mlijeka, ali ne sadrže svi proizvodi jednake količine vitamina D", ističe Stefanski. Neki mogu osigurati četvrtinu preporučenog dnevnog unosa, dok drugi uopće ne sadrže taj vitamin.

Sok od naranče

Određeni sokovi od naranče obogaćeni su vitaminom D, a jedna čaša može sadržavati oko 100 IU. Takvim se sokovima ponekad dodaje i kalcij, važan za zdravlje kostiju. "Obogaćeni sok od naranče može biti dodatni izvor vitamina D i kalcija", objašnjava nutricionistica Emma Laing sa Sveučilišta Georgia. Ipak, nisu svi sokovi obogaćeni, pa prije kupnje treba provjeriti sastav.

Koliko vitamina D trebamo dnevno?

Prema preporukama, odraslima do 70 godina potrebno je oko 600 IU (15 mikrograma) vitamina D dnevno, a starijima od 70 godina oko 800 IU (20 mikrograma). "Vrlo je teško unijeti previše vitamina D isključivo hranom", ističe nutricionist Jim Painter. Ipak, upozorava da pretjerano uzimanje dodataka prehrani može biti štetno.

Među najboljim prehrambenim izvorima vitamina D ističu se masne vrste ribe, poput lososa, pastrve, srdela i tune. Manje količine nalaze se u žumanjcima i nekim gljivama, a vitamin D dodaje se i pojedinim mliječnim proizvodima te žitaricama za doručak.