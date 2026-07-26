Nedjeljni šoping u Splitu: Samo jedan centar danas radi, evo koji

Građani koji su kupovinu ostavili za nedjelju, 26. srpnja, prije polaska trebali bi provjeriti radno vrijeme trgovačkih centara. Dok su pojedini veliki centri otvorili svoja vrata, brojni drugi danas ne rade.
Donosimo pregled radnog vremena trgovačkih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
Trgovine u zagrebačkom Arena Centru danas su zatvorene. Ne rade ni trgovine u oba zagrebačka centra City Center one – East i West. Pojedini ugostiteljski, zabavni i drugi sadržaji mogu imati vlastito radno vrijeme pa se posjetiteljima preporučuje da ga provjere prije dolaska.
U Splitu radi samo Mall of Split
Od tri velika splitska trgovačka centra danas je otvoren jedino Mall of Split. Trgovine u centru rade od 9 do 22 sata. Joker i City Center one Split ove su nedjelje zatvoreni za kupovinu, dok pojedini ugostiteljski i zabavni sadržaji mogu raditi prema posebnom rasporedu.
Oba velika centra u Rijeci otvorena
Najviše mogućnosti za nedjeljnu kupovinu imaju stanovnici Rijeke i okolice. Tower Center Rijeka danas radi, a kupcima je otvoren i ZTC Rijeka. Radno vrijeme pojedinih trgovina i sadržaja unutar centara može se razlikovati pa ga je preporučljivo dodatno provjeriti.
U Osijeku ove nedjelje ne rade dva velika trgovačka centra. Mall Osijek zatvoren je za kupce, a neće raditi ni trgovine u Portanovi.
Pregled trgovačkih centara
Danas rade:
Mall of Split
Tower Center Rijeka
ZTC Rijeka
Danas ne rade:
Arena Centar Zagreb
City Center one East
City Center one West
Joker Split
City Center one Split
Mall Osijek
Portanova