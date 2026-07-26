Nedjeljni šoping u Splitu: Samo jedan centar danas radi, evo koji

Građani koji su kupovinu ostavili za nedjelju, 26. srpnja, prije polaska trebali bi provjeriti radno vrijeme trgovačkih centara. Dok su pojedini veliki centri otvorili svoja vrata, brojni drugi danas ne rade.

Donosimo pregled radnog vremena trgovačkih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Trgovine u zagrebačkom Arena Centru danas su zatvorene. Ne rade ni trgovine u oba zagrebačka centra City Center one – East i West. Pojedini ugostiteljski, zabavni i drugi sadržaji mogu imati vlastito radno vrijeme pa se posjetiteljima preporučuje da ga provjere prije dolaska.

U Splitu radi samo Mall of Split

Od tri velika splitska trgovačka centra danas je otvoren jedino Mall of Split. Trgovine u centru rade od 9 do 22 sata. Joker i City Center one Split ove su nedjelje zatvoreni za kupovinu, dok pojedini ugostiteljski i zabavni sadržaji mogu raditi prema posebnom rasporedu.

Oba velika centra u Rijeci otvorena

Najviše mogućnosti za nedjeljnu kupovinu imaju stanovnici Rijeke i okolice. Tower Center Rijeka danas radi, a kupcima je otvoren i ZTC Rijeka. Radno vrijeme pojedinih trgovina i sadržaja unutar centara može se razlikovati pa ga je preporučljivo dodatno provjeriti.

U Osijeku ove nedjelje ne rade dva velika trgovačka centra. Mall Osijek zatvoren je za kupce, a neće raditi ni trgovine u Portanovi.

Pregled trgovačkih centara Danas rade: Mall of Split Tower Center Rijeka ZTC Rijeka Danas ne rade: Arena Centar Zagreb City Center one East City Center one West Joker Split City Center one Split Mall Osijek Portanova