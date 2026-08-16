Nedjeljka i Petar proslavili 50 godina braka: "Digod triba jezik stavit u kuću"

Nedjeljka i Petar Jurić iz Trnbusa danas su proslavili veliki jubilej – 50 godina zajedničkog života. Zlatni pir obilježili su u krugu obitelji, a posebno svečano bilo je u crkvi sv. Luke u Trnbusima, gdje su nakon pola stoljeća braka ponovno obnovili svoje bračne zavjete.

A nakon 50 zajedničkih godina imaju i prilično jednostavan recept za dug i skladan brak – uzajamno poštovanje i spoznaju da ne treba baš na sve reagirati istog trenutka.

"Digod triba jezik stavit u kuću", gotovo su uglas poručili Nedjeljka i Petar. Drugim riječima, kažu, ne treba uvijek burno reagirati na svaku situaciju, a dobro dođe prisjetiti se i stare poslovice da je jutro pametnije od večeri.

Odgojili šestero djece, danas imaju 14 unučadi

Podno Jurića Stina u Trnbusima Nedjeljka i Petar podigli su veliku obitelj. Odgojili su šestero djece, tri kćeri i tri sina, a danas imaju čak 14 unučadi.

Oboje su danas u mirovini, a iza njih su desetljeća rada. Nedjeljka je svoj radni vijek provela kao čistačica u trima školama u Zamosorju. Do posla je svakodnevno prelazila oko 13 kilometara pješice.

Petar je, pak, svoj radni vijek proveo radeći u nekadašnjoj tvornici Dalmacija u Dugom Ratu.

Zlatni pir posebno su obilježili svetom misom u crkvi sv. Luke u Trnbusima, gdje su pred obitelji, prijateljima i sumještanima obnovili zavjete koje su jedno drugome dali prije pola stoljeća.

Župnik don Tihomir u propovijedi je tom prilikom naglasio važnost obitelji kao temelja društva.

Nedjeljka i Petar tako su nakon šestero djece, 14 unučadi i punih pola stoljeća zajedničkog života još jednom jedno drugome rekli "da" – uz recept koji bi se mogao svesti na nekoliko riječi: poštovanje, strpljenje i spoznaju da je ponekad najbolje jednostavno prešutjeti.