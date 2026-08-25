Nediljko Dujić stao u obranu kćeri Anne: "Zašto nitko nema empatije prema mom unuku?"

Na Općinskom sudu u Karlovcu u utorak je počelo suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, zbog incidenta tijekom velikog požara na području Skradina u srpnju 2024. godine, poznatog kao afera "Nakaze".

Dujić se tereti za pokušaj prisile prema službenoj osobi, za što joj prijeti kazna do osam godina zatvora, te za prijetnju službenoj osobi, za što je predviđena kazna do pet godina zatvora. Na početku suđenja izjavila je da se ne osjeća krivom.

Pozornost je privuklo i to što je tijekom boravka u sudnici tipkala po mobitelu. Njezin otac Nediljko Dujić za Nacional je objasnio što se, prema riječima njegove kćeri, događalo.

"Evo, baš sam se maloprije čuo s Annom", rekao je Dujić novinarki Nacionala Antoniji Radić te prenio kćerine riječi.

"Nitko me nije niti pitao zašto sam tipkala na mobitel, samo su se svi obrušili na mene", rekla mu je Anna.

Dujić tvrdi da je njegova kći tijekom suđenja komunicirala sa svojim 13-godišnjim sinom, koji je, kako kaže, teško podnio situaciju.

"Anna ima sina od 13 godina, ide u sedmi razred i veliki je dječak te zna sve što se događa. Sto puta je zvao, pisao i plakao dok je Anna bila u sudnici, a ona ga je pokušavala smiriti. I ona je moje dijete, zašto nitko nema empatiju i prema mojem unuku koji je vidno u šoku zbog toga što mu svi pišu grozne stvari o mami", rekao je Dujić za Nacional.

Dodao je kako se, prema njegovu mišljenju, "očigledno vodi rat protiv njegove obitelji".

Afera "Nakaze"

Istraga protiv Anne Dujić otvorena je u prosincu 2024. godine, nakon što je prvotna prijava policajke bila odbijena. Policajka ju je prijavila zbog prisile prema službenoj osobi, a šibensko-kninska policija ranije ju je prijavila i zbog narušavanja javnog reda i mira.

Slučaj je dospio u javnost nakon velikog požara kod Skradina u srpnju 2024., kada je Dujić pred kamerom RTL-a, nezadovoljna postupanjem nadležnih, vrijeđala policajce i druge službene osobe.

"Nakaze jedne! Nakaze! Ćaća mi se doli guši, sve je napravija za ovu državu! Oni ni prstom da maknu", vikala je tada, nakon čega je snimka izazvala brojne reakcije i cijeli slučaj u javnosti dobio naziv afera "Nakaze".