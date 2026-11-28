Splitski Kampus večeras je u znaku Nede Ukraden, koja je svojim nastupom u sklopu ovogodišnjeg Adventa izazvala pravi delirij među okupljenima.

Publika je s popularnom pjevačicom pjevala njezine najveće hitove, a dobre energije i osmijeha nije nedostajalo. Posebno je glasno bilo kada su se začuli prvi taktovi njezina velikog hita "Da se nađemo na pola puta". Publika je zapjevala uglas, a Kampus se pretvorio u veliki zbor.

Posebna poruka splitskim studentima

Između pjesama pjevačica se obratila studentima, prisjetivši se i vlastitih dana provedenih u školskim i fakultetskim klupama. Mladima je poželjela sretnu mladost, uspješan završetak studija i još mnogo razloga za zajednička slavlja. "Jako sam sretna da smo večeras skupa.

Pola svog života sam provela po raznim klupama, fakultetima, školama", kazala je Neda Ukraden, a potom studentima poželjela da uspješno završe ono što su upisali. Popularna pjevačica tijekom nastupa nije zaboravila ni splitsku nogometnu svetinju. Zatražila je i pozdrav za Hajduk, što je dodatno podiglo atmosferu među okupljenima.

Kampus pjeva uglas

Bezvremenski hitovi koji već desetljećima povezuju različite generacije večeras su osvojili i splitsku studentsku publiku. Pjevalo se, plesalo i uživalo u adventskom ozračju, a Neda Ukraden još je jednom pokazala da njezine pjesme ne poznaju generacijske granice.

Sudeći prema prizorima s Kampusa, Split će ovu adventsku večer još dugo pamtiti.