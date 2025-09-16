Nečujam proslavio “Oca hrvatske književnosti”: održani Dani Marka Marulića – Neispričana priča

Na otoku Šolti, u autentičnom ambijentu obnovljene kuće don Dujma Balistrilića u Nečujmu, 13. i 14. rujna 2025. održana je manifestacija „Dani Marka Marulića – Neispričana priča“. Dvodnevni program, u organizaciji Gradske knjižnice Marka Marulića Split i Turističke zajednice Općine Šolta, okupio je brojne ljubitelje književnosti, kulturne djelatnike i znanstvenike, slaveći život i djelo oca hrvatske književnosti.

Kuća u kojoj je Marko Marulić nekoć boravio, a koja je još u fazi revitalizacije, pokazala se savršenim mjestom za slavlje njegovog naslijeđa. Načelnik Općine Šolta Nikola Cecić Karuzić, uz zahvale Ministarstvu kulture i medija, Ministarstvu regionalnog razvoja i Splitsko-dalmatinskoj županiji, najavio je sljedeće korake prema osnivanju interpretacijskog centra posvećenog Maruliću.

Župan Blaženko Boban naglasio je da Marulićevo djelo nadilazi lokalni značaj i predstavlja doprinos europskoj i svjetskoj kulturnoj baštini, dok je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek istaknula važnost očuvanja nacionalnog identiteta i baštine kroz edukaciju novih generacija.

Stručni dio programa obuhvatio je predavanja o Marulićevu stvaralaštvu, prikaz 30 godina rada Marulianuma te otvorenje dvojezične izložbe „Marko Marulić i Split – zajedničkih 500 godina“. Predstavljena je i antologija “Jadranskih sirena zov”, a posjetitelji su uživali u čitanju Marulovih djela, glazbenim nastupima i multimedijalnim projektima Gradske knjižnice Marka Marulića Split.

Manifestacija je potvrdila namjeru da Dani Marka Marulića postanu trajna tradicija, pretvarajući Nečujam u mjesto susreta prošlosti i budućnosti, u kojem Marulićevo nasljeđe dobiva novi, suvremeni dom.